Presentata la nuova stagione teatrale. Dal 13 novembre la vendita degli abbonamenti

È stata presentata questo pomeriggio la nuova stagione del teatro comunale di Corato, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che prenderà il via l'11 dicembre e terminerà il 18 aprile.

Dieci spettacoli di prosa, danza e musica introdotti dal claim della stagione: "Il teatro di tutti". «Abbiamo organizzato una stagione teatrale che sia capace di divertire, coinvolgere adulti e ragazzi per vivere assieme la magia del teatro» ha spiegato il commissario prefettizio Paola Bianca Maria Schettini.

Annunciata anche l'assenza di Tony Hadley, inserito nel cartellone pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Corato. L'ex frontman degli Spandau Ballet non terrà concerti in Italia. Al suo posto Antonella Ruggiero che si esibirà il 14 dicembre in Elettroshock un recital dedicato ad Alda Merini a dieci anni dalla sua scomparsa.

Esordio l'11 dicembre per Giuliana De Sio e Isa Danieli con la commedia comica "Le signorine". Il 14 tocca ad Antonella Ruggiero. Il 29 dicembre sul palco salirà il tenore coratino Aldo Caputo per il concerto di capodanno (spettacolo fuori abbonamento). Dopo la pausa natalizia, il 14 gennaio, Lello Arena porterà in scena il classico "Miseria e nobilità", diretto da Luciano Melchionna. Il 28 gennaio la celebre operetta "La vedove allegra". Il 13 febbraio Vittorio Sgarbi celebrerà Raffaello, cinquecento anni dopo la sua morte.

Rossella Brescia, Tosca D'Aquino e Roberta Lanfranchi protagoniste il 20 febbraio con "Belle ripiene". Una commistione di musica classica e danza accenderà il Teatro Comunale il 7 marzo. Mozartangosuite fonderà il tango di Piazzolla e le opere di Mozart. Mondo femminile alla ribalta il 3 aprile: Lella Costa racconterà la storia di donne di successo. L'ultimo appuntamento è con "Il bruto" di Elena Cotugno e il Teatro dei Borgia.

La campagna abbonamenti partirà il 13 e durerà fino al 17 novembre; saranno acquistabili anche dal 20 al 24 novembre e dal 27 novembre al 1° dicembre dalle 17.30 alle 20.30. Abbonamenti e biglietti saranno in vendita nel botteghino del teatro (piazza Marconi - 080.9592281) dal mercoledì alla domenica dalle ore 17.30 alle 20.30. Conclusa la campagna abbonamenti, saranno messi in vendita i biglietti degli spettacoli dell’intera stagione teatrale. Il costo degli abbonamenti partirà dai 99 euro del secondo ordine (90 euro ridotto) fino ai 144 euro (135 euro ridotto) della platea. Non ci sarà prelazione.