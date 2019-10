Gloria Radulescu premiata a Roma per gli Italian Tv Awards

Mentre Roma è nel pieno della Festa del Cinema e ospiti del calibro di Edward Norton, John Travolta, Martin Scorsese e Ron Howard calcano il red carpet, l'attrice coratina Gloria Radulescu viene premiata agli "Italian Tv Awards", evento collegato al festival capitolino.

Domenica pomeriggio, all'AuditoriumArte, la Radulescu ha ritirato il premio "Eccellenza televisiva" (categoria fiction) per la serie "Il paradiso delle signore" nella quale interpreta Marta Guarnieri, giovane ereditiera milanese. Un importante riconoscimento che da lustro al lavoro svolto in questi anni di lavoro nel mondo del cinema.

«Al di là dell’oggetto, che poi è una semplice targa con una scritta - racconta l'attrice sui social - ho pensato e soprattutto ricordato il mio percorso. Il paese che ho lasciato, gli affetti, gli studi, i mille lavori. Da operatrice telefonica presso un call center a baby sitter, da animatrice ad assistente sociale, da rappresentante a distribuire volantini in giro, e poi e poi e poi e ancora e poi. Mille sacrifici, come facciamo tutti. Ho persino lasciato la piccola Gloria, ingenua, acerba ,"paesana"».



«Ed oggi il riflesso che ho di lei davanti allo specchio è quello di una donna realizzata - continua - Che ce l’ha fatta con la sua determinazione ma che ha ancora tanto da fare e da esplorare e che soprattutto deve un grande grazie a sé stessa e naturalmente a chi fin dal principio ha creduto in lei. Non c’è cosa più bella che inseguire i propri sogni. Non c’è cosa più gratificante nell'essere indipendenti senza doversi aggrappare a qualcuno. Non c’è cosa più stimolante e frizzante della vita che conduco. Sono fortunata e grata e questo premio lo dedico a chi crede in me, a mia mamma e mio fratello, ai colleghi del set e agli amici,quelli veri».