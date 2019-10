Cominciano oggi le audizioni per la XXI edizione di "Euterpe"

Iniziano oggi alle ore 15.00 presso il Teatro Comunale di Corato le audizioni concorsuali dei concorrenti iscritti al XXI Concorso Internazionale di Musica Euterpe nella sezione di Canto.



Questi i nomi dei prestigiosi musicisti che si alterneranno nelle giurie nelle giornate del concorso predisposte dal direttore artistico Francesco De Santis: Giovanni Angeleri, Carmelo Andriani, Nijole Doroteja Beniusyte, Umberto Cafagna, Roberto Cappello Angelo Clemente, Vittorio Costa, Paolo De Benedetto, Giovanni Farina, Luigi Giachino, Elena Lutsyshyna, Francesco Montaruli, Giuliano Mazzoccante, Alessandro Perpich, Olena Pleshakova, Flavio Peconio, Michele Porcelli, Margherita Porfido, Carmine Scarpati, Grazia Salvatori.



Come consuetudine tutti i concorrenti riceveranno una chiavetta Usb con le riprese video in Hd della propria esecuzione curate da Michele Calviello e l'audio curato da Eustacchio Montemurro di Audionova Matera .



I concorrenti che si aggiudicheranno le numerose borse di studio previste dal regolamento si esibiranno nei Concerti di Gala dei vincitori previsti presso il Teatro Comunale nei giorni 20 ottobre alle ore 20.30 e 27 ottobre alle ore 19.30 . Tra tutti i concorrenti che parteciperanno ai Concerti saranno assegnati ulteriori premi consistenti in un'opera pittorica gentilmente offerta dalla pittrice coratina Maria Luisa Cialdella e una registrazione live o in studio offerta dallo studio di registrazione Music Suite .



Ad entrambi i concerti, che saranno condotti da Micaela Ferrara, il pubblico potrà accedere gratuitamente.