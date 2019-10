Silvia Rita sul palco a Torino per il "_reset" festival dedicato ai giovani talenti

Quella che terminerà domani sarà l'undicesima edizione del_resetfestival di Torino. Un evento quasi unico in Italia, creato per promuovere i musicisti emergenti e per dar loro la possibilità di conoscere da vicino il mondo dello show business legato alla musica attraverso workshop, talk e laboratori. Tra gli ospiti, in veste di mentor, anche Pau dei Negrita, Erica Mou, Pierpaolo Capovilla, Zibba e Max Martulli (tour manager di Afterhours, Negrita e Vasco Brondi).

Nella line up degli artisti che si sono esibiti e si esibiranno durante il festival anche Silvia Rita, la giovane cantautrice coratina che negli ultimi mesi è uscita con due singoli prodotti da Angapp Music: "Son caduta anch'io" e "Non lo so dire". Due pezzi che Silvia Rita porterà sul palco questa sera per il concerto di chiusura, assieme ad un altro inedito in anteprima e due cover riarrangiate dall'artista coratina.

«Sono arrivata qui il 30 settembre - racconta la cantante - e ogni sera ci sono stati dei mini-live. L'ambiente è stimolante per gli artisti che hanno la possibilità di stare al fianco di professionisti e produttori di case discografiche importanti come la Sugar, la Carosello, la Universal. Ieri è stato organizzato una sessione listen di ascolto per permettere ai produttori di valutare le realtà emergenti».

Silvia Rita è stata scelta assieme ad altri diciannove artisti su 300 proposte provenienti da tutta Italia. L'anno scorso toccò ad un altro performer della scuderia Angapp: Kaput Blue. «Questa sera mi esibirò in un live acustico, intimo, con la mia voce e la mia tastierina. Avrò modo di suonare i miei pezzi come non li avete mai sentiti sinora».