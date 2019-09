Dopo Rum, la coratina Ryah, tira fuori un nuovo singolo. "Casomai", uscito ieri, ha un sound R&B con una produzione quasi “ipnotica”, quella degli Uponcue (Syncro e Monako). Casomai è un brano che parla delle sue paure, i dubbi e le paranoie nei confronti di qualcuno che lei ama troppo, tanto da non sentirsi mai abbastanza.

Bio. L'avevamo intervistata poco dopo Rum. Ryah, classe 1993, è cresciuta con la danza e la musica degli anni ‘90, rivela sin da subito notevoli attitudini da performer e scrittrice, lasciando trasparire ogni aspetto di sé e trascinando il pubblico in un mondo rosa fatto d’amore con sfumature più scure e torbide, di delusioni ed avventure. La sua carriera comincia nel 2011 grazie al percorso formativo presso un’accademia musicale in terra di Puglia che le ha permesso di acquisire tanta esperienza nelle performance live, terminato nel 2017.



Nasce con il pop, si diverte con l’Edm e sperimenta con la trap: un percorso variopinto che le ha consentito di sviluppare un’incredibile versatilità. A seguito della prima collaborazione con Chef e dopo il primo singolo “esperimento” dal titolo "Honey", prodotto negli studi Angapp Music, decide inevitabilmente di affidarsi alle loro ottime competenze per il suo primo Ep in italiano: per l'appunto "Rum".

Il video. Realizzato da Giuseppe Mattia, nel videoclip di "Casomai" Ryah racconta di sé in una stanza totalmente bianca e vuota. Rappresenta la purezza delle intenzioni e l’ingenuità. Il viola delle paure contrasta il bianco e pian piano copre interamente la location. La stanza e gli effetti scenici sono stati creati da Ciesse3D.