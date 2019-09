Paolo Strippoli vince il Premio Solinas con "L'angelo infelice"

Dopo "Nessun dorma", il giovane regista coratino Paolo Strippoli ha vinto il Premio Solinas 2019 per la sceneggiatura de "L'angelo infelice" (titolo originale "La valle dei sorrisi", scritta con Jacopo Del Giudice e Milo Tissone.



Il Premio Solinas, istituito nel 1985 e intitolato all'omonimo sceneggiatore sardo (Kapò, la battaglia di Algeri, Il mercenario), premia i migliori progetti di scrittura per il cinema. Pensato da Gianmaria Volontè, in questi anni ha dato la possibilità a tanti giovani sceneggiatori di realizzare i loro film.

La sceneggiatura di Paolo Strippoli è stata premiata “perché attraverso una narrazione di genere sospesa e carica di mistero gli autori tratteggiano la figura perturbante di un angelo innocente e mostruoso difficile da dimenticare. E affrontano così il tema del dolore, come pena ma anche come tappa ineludibile della vita di ognuno di noi”.



Paolo Strippoli, classe 1993 nato a Corato, si diploma in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dopo essersi laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università La Sapienza. I suoi cortometraggi vengono selezionati in diversi festival internazionali, tra i quali la Festa del Cinema di Roma, la Biennale di Venezia e il Camerimage. Dal suo corto Senza tenere premuto, il primo film girato interamente attraverso Instagram Story, è tratto un progetto seriale attualmente in sviluppo.

In L’angelo Infelice un insegnante dal passato doloroso viene trasferito a Pont Remy, il comune più felice d’Italia. Scoprirà che dietro a quell’equilibrio dorato si cela un inquietante segreto. Ogni settimana gli abitanti del paese scaricano il proprio dolore su Matteo Corbin, un quindicenne introverso. Tutti credono sia un angelo, dicono che basti abbracciarlo per liberarsi da ogni dolore. L’insegnante decide di salvare Matteo dall’abuso della comunità, ma presto sarà proprio la comunità a dover essere salvata dall’angelo di Pont Remy.

La manifestazione di premiazione si è svolta a La Maddalena. A consegnare il Premio Franco Solinas Miglior Soggetto 1.000 euro, Francesco Solinas Presidente Onorario del Premio Solinas, il regista Michael Hoffmann, Annamaria Granatello Direttore Artistico del Premio, il Vice Sindaco di La Maddalena Massimiliano Guccini insieme ai giurati Enrico Audenino, Mariangela Barbanente, Giulia Calenda, Teresa Cavina, Salvatore De Mola, Graziano Diana, Silvia Ebreul, Alessandro Fabbri, Valentina Gaddi, Filippo Gravino, Guido Iuculano, Marcello Izzo, Laura Luchetti, Ilaria Macchia, Michele Pellegrini, Barbara Petronio, Laura Pugno, Domenico Rafele, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo, Roberto Scarpetti, Lisa Sultan, Massimo Torre, Lorenzo Vignolo, Stefano Voltaggio.