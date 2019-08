Spettacolo e solidarietà, in piazza Almirante torna "Il quartiere è in festa"

Sabato 31 agosto in piazza Almirante torna “Tra Spettacolo e Solidarietà - Il quartiere è in festa”, manifestazione culturale organizzata da Vito Cifarelli in collaborazione con la fondazione Ant per l'assistenza domiciliare dei malati terminali (sezione di Corato), il Centro Zenith, onlus di volontariato a favore dei ragazzi diversamente abili, e La cittadina della divina misericordia onlus a favore dei bambini bisognosi. Tema di questa edizione sono le pari opportunità sociali rispetto alle diverse abilità.

La serata, giunta alla 11esima edizione, sarà presentata da Angela Molinari di Telenorba, con la direzione artistica di Giacomo e Katia Celentano. Ospiti saranno Gatto Panceri e Carlo De Benedetto Sta Nin. Si esibiranno anche artisti e talenti emergenti coratini e, soprattutto, i ragazzi diversamente abili dell'associazione onlus Centro Zenith.

Interverrà anche il responsabile della Fondazione Ant, Domenico Resta, che fornirà informazioni in merito alle possibilità e alle modalità di usufruire dell'assistenza gratuita a domicilio a favore dei malati terminali, grazie allo staff di volontari medici e infermieri della onlus.

Come in ogni edizione, grande spazio verrà dato alla beneficenza. Prima verrà ufficializzato l'obiettivo raggiunto con la precedente raccolta fondi, poi verrà lanciata la prossima sfida da raggiungere grazie alle somme che verranno donate alle tre onlus presenti, ovvero la fondazione Ant, il Centro Zenith e La cittadina della divina misericordia.

Durante la serata, che sarà trasmessa in diretta e in differita su Antenna Sud eventi, non mancheranno animazione per bambini, area luna park e area food per degustazioni gastronomiche.