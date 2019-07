31° Nota d'Oro, ecco tutti i vincitori del festival canoro

Si è conclusa la 31^ Edizione del Festival Nota d’Oro, ancora una volta consegnando al pubblico una sequenza di belle voci di ogni fascia d’età. Il festival, svoltosi col patrocinio del Comune di Corato è stato organizzato e diretto da Aldo Scaringella ed ha avuto il suo epilogo in piazza Sedile.

Questi i vincitori. Bimbo d’Oro Baby Editi, Aurora Pepe; Bimbo d’Oro Baby Inediti, Elisa Laporta; Bimbo d’Oro Junior Editi, Rosa Ciardi; Bimbo d’Oro Junior Inediti, Giorgia Bucci; Nota d’Oro Senior Editi (Interpreti), Angela Laura Savino; Nota d’Oro Senior Inediti (Nuove Proposte), Shades; Nota d’Oro Over Editi (Interpreti), Nino Schettini; Nota d’Oro Over Inediti (Nuove Proposte), Esmeralda Damiana Mongiello.

Questi invece gli altri riconoscimenti consegnati. Premio per la Vita in ricordo di Claudio Arbore, “dj Squalo” a Denise De Giglio; Premio Presenza Scenica a cura del pastificio Granoro a The Ale; Premio della Critica a cura della Pro Loco Quadratum a Micaela Frigione e Premio Simpatia a cura di Radio Florlevante a Denise de Giglio. Inoltre, borse di studio per le categorie Senior Editi e Senior Inediti e programmi informatici della linea “WinLive” by Pro Music. La finale è stata trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Nota d’Oro Festival Canoro in partnership con Phonix.

Ospite della serata e presidente di giuria è stato il bravissimo cantautore Matteo Becucci, già vincitore di “XFactor” 2009 e vocal coach del programma Rai “Tale e quale show”, che ha anche deliziato il pubblico con la sua performance artistica. Altri ospiti sono stati la scuola di ballo Buena Vista e il cantautore coratino Luka Sensi.

La giuria, guidata da Matteo Becucci, è stata composta da Anna Ciliberti, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Bari e diplomata in canto leggero; Domenico Tacchio, cantante, attore, autore, regista teatrale, docente di canto e recitazione; Umberto Giarletti, cantante e insegnante di canto, direttore scuola di musica e teatro “BeSound” di Triggiano; Maurizio Pellegrini, musicista, cantante, autore, performer per eventi live radio/tv; Luka Sensi, cantante, autore, musicista; Aldo Capogna, logo designer, consulente pubblicitario e attore di teatro vernacolare. Anche quest’anno lo spettacolo è stato condotto da Pierluigi Auricchio, da oltre 20 anni voce ufficiale della kermesse, affiancato dalle vallette Rosanna De Bartolo e Marianna Pagano.

Il direttore artistico Aldo Scaringella vuole ancora una volta rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti al festival, al media partner Radio Italia Anni ’60, a Mary Rubini, a Mary Bove e Gilda Scaringella per la segreteria organizzativa, ai componenti dello staff, al service Puglia Audio, servizi fotografici di Giacomo Pedone, addobbi floreali by L’Angolo Fiorito, il personale Asipu, le forze dell’ordine, associazioni di volontariato Ali del Soccorso e Croce Bianca Coratina ed a tutte le aziende che hanno sostenuto la 31^ edizione.