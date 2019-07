Matteo Becucci in piazza Sedile per la finale della “Nota d’Oro”

Arriva la finale della 31esima Nota d’Oro: domenica 21 luglio in piazza Sedile con inizio alle 19.30. La serata sarà trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina Nota d’Oro Festival Canoro in partnership con Phonix. Ospite della serata e presidente di Giuria, il cantautore Matteo Becucci, già vincitore di “X – Factor” 2009 e vocal coach del programma Rai “Tale e quale show”.

La kermesse, inserita nel calendario dell’Estate Coratina 2019 e patrocinata dal Comune di Corato, giunge al suo epilogo dopo una lunga cavalcata di eventi iniziata con il contest “Star Talent” (appuntamento mensile da ottobre a maggio a Trani), poi proseguita con l’Audizione a Bisceglie e, nella stessa città, con la prima semifinale a cui ha collaborato dj Gianni Capurso.

La seconda semifinale si svolgerà oggi invece presso “Dome Oasi San Giacomo” di Molfetta ed ha permesso ad altri talenti di accedere alla finale in piazza Sedile, per dar vita ad una gara appassionante a suon di note.

Le sezioni sono due: “Bimbo d’Oro”, che comprende i partecipanti Baby (5-9 anni) e Junior (10-15 anni) con brani editi ed inediti, e “Nota d’Oro” con i Senior (16-30 anni) e gli Over (da 31 anni in su), sempre editi ed inediti. La direzione artistica è come sempre curata dall’organizzatore Aldo Scaringella, mentre la presentazione è affidata a Pierluigi Auricchio. Altri ospiti previsti sono la scuola di ballo Buena Vista e il cantautore coratino Luka Sensi.

La giuria guidata da Matteo Becucci è composta da: Anna Ciliberti, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Bari e diplomata in canto leggero; Domenico Tacchio, cantante, attore, autore, regista teatrale, docente di canto e recitazione; Umberto Giarletti, cantante e insegnante di canto, direttore scuola di musica e teatro “BeSound” di Triggiano; Maurizio Pellegrini, musicista, cantante, autore, performer per eventi live radio/tv; Luka Sensi, cantante, autore, musicista; Aldo Capogna, logo designer, consulente pubblicitario e attore di teatro vernacolare. A loro si aggiungeranno altri giurati per assegnare dei premi da loro individuati: Premio per la Vita in ricordo di Claudio Arbore “dj Squalo”; Premio Presenza Scenica a cura del pastificio Granoro, Premio della Critica cura della Pro Loco Quadratum e Premio Simpatia a cura di Radio Florlevante. Inoltre, borse di studio per le categorie Senior Editi e Senior Inediti e programmi informatici della linea “WinLive” by Pro Music.

«Un ringraziamento particolare va a tutte le aziende che hanno sostenuto la 31^ edizione. Media partner: Radio Italia Anni ’60» scrivono dall’organizzazione.