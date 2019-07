Sessant'anni suonati. Il rock degli Anima Mundi Sound

C'era una volta l'era dei grottini quando i dj non esistevano e i "complessi" avevano il compito di far ballare i giovani della città. Ugo Zonni e Vito Marzocca, due degli otto componenti di Anima Mundi Sound, erano volti noti delle feste sotterranee degli anni settanta a Corato. Si sono ritrovati musicalmente nel 2007 con un nuovo progetto musicale che parte dal rock ma abbraccia tanti generi musicali, fusi insieme in un grande medley che ripercorre la storia della musica dagli anni sessanta ai giorni nostri.

«Per gioco - racconta Ugo Zonni - ci venne in mente di riprendere in mano gli strumenti e tornare alle nostre vecchie passioni giovanili. Inizialmente abbiamo cominciato con quelli che noi chiamiamo scherzosamente "villatour", ovvero concertini nelle ville dei nostri amici per compleanni e feste. Ci chiamavamo "Gruppo elettrogeno" ma il nome della band è cambiato spesso fino a diventare "Anima Mundi Sound". Ci siamo ispirati alla libreria».



Attualmente fanno parte del gruppo otto elementi, sette dei quali sono gli stessi dal 2007. Età media, sessant'anni, con qualche eccezione. Da Corato Ugo Zonni, passato dalla batteria alle percussioni, l'amico Vito Marzocca alias "Vitucc u bassist" alla chitarra basso, Franco Castrigno chitarra e voce. Quattro i molfettesi. Il chitarrista Sergio Spadavecchia che fino a poco tempo fa suonava sulle navi da crociera, il batterista Raffaele Nuovo, il tastierista Vitangelo Poli e Angelo Di Fidio alla voce.

Da qualche mese si è aggiunta anche una voce femminile. È Mimma Palmulli, insegnante al Fornelli, che canta da quando era piccina e ha sviluppato parallelamente alla scuola una carriera canora. «Nel gruppo - continua Zonni - si sono avvicendati diversi elementi a cui rivolgiamo il nostro grazie per quello che hanno fatto».

Domani sera gli Anima Mundi Sound suoneranno alla festa d'estate Avis, serata di beneficenza organizzata dall'associazione coratina. «Da tempo ci esibiamo, gratuitamente, per raccolte fondi, manifestazioni benefiche, eventi organizzati da associazioni, parrocchie ed enti. Il nostro compenso è contribuire a qualcosa di importante e stare insieme perché il valore più alto su cui si fonda il gruppo è quello dell'amicizia vera, quella che si fortifica ogni giorno e ti permette di superare ogni difficoltà».