Gustojazz continua con la musica dei "Tarantavirus Jazz Night"

Prosegue il programma di Gustojazz. Domani, giovedì 2 maggio, nell’Open Space di Corato dalle 15 alle 17, Ritmiche Irregolari: workshop gratuito per musicisti a cura del Maestro Cesare Dell’Anna (trombettista e fondatore della 11/8 Records) e di Roberto Ottaviano (docente di sassofono jazz presso il Conservatorio di Musica di Bari).

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19 in piazzetta dei Bambini Il verde In testa: laboratorio didattico gratuito per bambini, a cura di ZonaEffe.

In serata, dalle 20, Terrarmonia: tour enogastronomico con partenza dall'Info Point di piazza Sedile; itinerario nel mito dell’enogastronomia, a cura di Teatro del Viaggio.

Alle 21.30 in piazza Di Vagno concerto “Tarantavirus Jazz Night”: elettronica, musica tradizionale salentina e jazz si fondono. Formazione: Cesare Dell'Anna - tromba, Roberto Ottaviano - sax, Irene Lungo - voce, Rachele Andrioli - voce, Rocco Nigro - fisarmonica e synth, Stefano Valenzano - basso, Vince Abbracciante - hammond, Fabio Accardi - batteria, Giuseppe Oliveto - trombone.

Tarantavirus è costante ricerca, espressione di ritualità salentina che si trasforma e si rinnova in un progetto unico e pieno di fascino in cui l’elettronica e la musica tradizionale si fondono con sonorità fino ad oggi ancora mai esplorate, il jazz. L’improvvisazione e la sperimentazione protagonisti dell’ennesima evoluzione del progetto Tarantavirus, indimenticabile concerto realizzato il 21-12-2012 al “Livello Undiciottavi - La Casa della Musica” di Lecce che verrà pubblicato mercoledì 20 marzo 2019 in free download su www.cesaredellanna.it

Sotto la guida di Cesare Dell’Anna, trombettista già fondatore di Opa Cupa e GirodiBanda, si sono alternati sul palco alcuni dei più significativi e apprezzati musicisti italiani della scena jazz contemporanea, da Gianluca Petrella e Roberto Ottaviano a Fabrizio Puglisi e Giovanni Guidi, da Zeno De Rossi, Marco Bardoscia e Gianfranco Salvatore a Redi Hasa, Rocco Nigro, Andrea Doremi e Giuseppe Oliveto. A completare l’ensemble la partecipazione di Enza Pagliara, Irene Lungo, Rachele Andrioli ed Emanuele Licci.

Tarantavirus, con già tre progetti discografici all’attivo (‘Techno-pizzica’ con George Lapassade e Piero Fumarola, 2002 - ‘Lu_ragno impoverito’, 2007 - ‘Lu_ragno arricchito’, 2009), vede confondersi i suoni tipici della tradizione salentina e dei riti che l’accolgono ed insieme la istruiscono e diffondono, ai beat caratteristici della musica elettronica, in un’orchestrazione unica che riesce a tener conto delle influenze contemporanee e metropolitane, della musica popolare e delle sonorità urbane, creando un mix speciale fatto di pura ricercatezza in chiave visionaria.

L’album rappresenta la diciannovesima produzione dell’etichetta discografica indipendente 11-8 Records ed è stato pubblicato mercoledì 20 marzo 2019, non a caso l’equinozio di primavera in cui la notte ha la stessa durata del giorno, così come gli stili che si fondono e confluiscono nel nuovo lavoro di Cesare Dell’Anna. Uno spettacolo che restituisce libertà alla musica rimuovendo qualsiasi etichetta e pregiudizio di genere per confluire in tredici composizioni che ricercano un modo speciale e viscerale di comporre e vivere la musica, di ascoltare, apprezzare ed amare le sue infinite quanto inimmaginabili sfumature.

In Tarantavirus si ritrova e si apprezza la confluenza di suoni e ritmiche nuove, la sperimentazione artistica nelle più varie contaminazioni di genere, dal jazz all'elettronica passando per la musica tradizionale e popolare salentina e del Sud Italia, scomposte minuziosamente e ricomposte dai singoli suoni dei dodici musicisti e delle quattro voci meravigliose presenti sul palco. Un concerto reso indimenticabile dalla partecipazione straordinaria di Grant Marshall aka Daddy G dei Massive Attack, protagonista quella notte di uno speciale aftershow iniziato proprio sulle note conclusive della settima edizione live del festival Tarantavirus.

L’artwork dell’album è stato realizzato e curato dall’artista Fabrizio Fontana, autore della meravigliosa opera fotografata in copertina da Giulio Rugge. “Tarantavirus Jazz Night”, la nuova creazione di Cesare Dell’Anna, disponibile da mercoledì 20 marzo 2019 in free download su www.cesaredellanna.it

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Teatro Comunale di Corato.

I ticket di ingresso per il recital “Alda Merini…Dante Rock” (Cosimo Damiano Damato - voce narrante, Erica Mou - cantante), sono disponibili online su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket, e sono in vendita al prezzo di 5€ esclusivamente presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato dal mercoledì alla domenica, dalle 17.30 alle 20.30.

Informazioni e prenotazioni: Info Point in piazza Sedile 45, Corato. Tel: 080.8720861

www.gustojazz.it

Facebook: gustojazz