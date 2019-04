“Brazilian Flavour”, in piazza Di Vagno arriva la musica brasiliana

Proseguono gli eventi della seconda edizione di “Gustojazz” con il concerto dei “Brazilian Flavour” che si terrà oggi alle 21.30 in piazza Di Vagno.

Con la chitarra di Alessandro Buongiorno e le percussioni di Enzo Falco si farà un viaggio lungo oltre un secolo alla ricerca dell’essenza dell’anima musicale brasiliana, tra choro, samba, bossa nova, mpb. Saranno eseguiti alcuni dei più noti standard della musica brasiliana del Novecento, da Villa-Lobos a Chico Buarque passando per Antonio C. Jobim. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Centro Parrocchiale Luisa Piccarreta in via Leonello 9. I ticket di ingresso per i concerti di Raffaele Casarano & Mirko Signorile e per il recital “Alda Merini…Dante Rock” (Cosimo Damiano Damato - voce narrante, Erica Mou - cantante), sono invece disponibili online su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket, e sono in vendita al prezzo di 5 euro esclusivamente presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato dal mercoledì alla domenica, dalle 17.30 alle 20.30.



I musicisti di oggi

Alessandro Buongiorno, diplomatosi con il massimo dei voti in chitarra classica presso il Conservatorio Niccolò Piccinini di Bari, suona la chitarra fin dall’età di 8 anni e ha studiato con il M° P. Cava e con la Prof.ssa E. Calsolaro, perfezionandosi con l'illustre chitarrista Oscar Ghiglia. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il "Torneo Internazionale di Musica" di Roma e il "Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale" di Recanati, ha al suo attivo recital solistici di chitarra classica e di musica sudamericana, oltre a numerosi concerti con svariate formazioni dalla musica classica alla sinfonica, dal samba-jazz alla world music. Da solista ed in orchestra ha suonato in diversi programmi Rai ed ha svolto tournée per l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari e del Conservatorio di Bari. Con il gruppo "Suoni dal Mediterraneo", che porta il nome dell’omonimo Festival Internazionale di Musica Etnica, da alcuni anni è ospite fisso dei concerti del Festival itinerante della "Notte della Taranta". Ha svolto un'assidua attività didattica insegnando chitarra classica e jazz in diverse scuole musicali della Puglia e ha partecipato a diverse incisioni discografiche.

Enzo Falco si accosta agli strumenti ritmici interessandosi alla batteria e alle percussioni. Ha partecipato a seminari nazionali ed internazionali, nonché a corsi di alto perfezionamento di Siena Jazz. Svolge intensa attività concertistica suonando jazz e musica sudamericana. Ha collaborato con Enrico Rava, Furio Di Castri, Marcello Rosa, Barbara Casini, Roberto Ottaviano, Marco Sannini, Guido Di Leone,Marco Tamburini, Nelci Silva, Patrizia Conte, Angelo Adamo, Bilinho e Neiva, Gilson Silveira, Fabrizio Bosso, Bepi D’amato, Toquinho, ed anche con Lee Konitz e Peggy Stern. Ha Insegnato percussioni presso il centro musica “Il Pentagramma” per molti anni.

La manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica – in programma da mercoledì 24 aprile a martedì 7 maggio - è promossa dal Comune di Corato in partenariato con l’Associazione Culturale Art Promotion e con l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’area Nord Barese-Ofantina e cofinanziato dalla Regione Puglia come da Avviso Pubblico per “Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche”.

Informazioni e prenotazioni: Info Point c/o Piazza Sedile 45, Corato. Tel: 080.8720861

www.gustojazz.it

Facebook: gustojazz