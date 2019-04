Al Comunale “Le tre isole lontane”

Domani in teatro arriva l’ultimo appuntamento con la rassegna teatrale “L’universo è il mio paese” dedicata all’infanzia, alle famiglie e ai giovani e giovanissimi. Ad andare in scena sarà “Tre isole Lontane”, uno «spettacolo d’attore, ombre e burattini» di Carla De Girolamo.



La produzione firmata Galleria Manfredi, vedrà protagoniste Carla De Girolamo e Paola Capuano con la consulenza artistica e i burattini di Raffaele Scarimboli.

Lo spettacolo tratto dal racconto “Le tre isole lontane” di Italo Calvino riprende un tema caro alle fiabe: la ricerca del tesoro dei pirati. Giromino, giovane mozzo alla prima esperienza, si imbarca sul grande tre alberi Adelaide diretto in America. Prima di partire per il suo primo eccitante viaggio in nave, riceve dalla nonna la mappa dell’isola del tesoro, eredità del nonno pirata.

Durante il viaggio le difficoltà non mancheranno ma la gentilezza del ragazzo ed i suoi buoni sentimenti, gli faranno incontrare sulla nave l’amicizia paterna del cuoco Gonzalo che gli insegnerà “i segreti del mestiere” e dentro il mare un’alleata speciale: la Regina delle Sirene che lo aiuterà a fronteggiare la concorrenza sleale di tre marinai/pirati i quali cercheranno di raggiungere il tesoro prima di lui. Come andrà a finire? E sarà il tesoro dei pirati la vera conquista del giovane mozzo? Italo Calvino è stato scrittore di rara forza ed originalità.

La produzione per un pubblico bambino è caratterizzata, per la maggior parte, dalla riscrittura di temi della tradizione che l’autore ripropone in versione più moderna e, dunque, più complessa ma lasciando intatto l’intento didattico delle fiabe tradizionali.

I temi toccati qui sono la determinazione, il coraggio e l’impegno necessari per realizzare un’impresa, ma anche, e soprattutto, la bontà d’animo e la gentilezza, spesso spontaneamente ricambiati e sempre perno di una bella amicizia e di un solido legame familiare.

Lo spettacolo è realizzato nell'ambito del progetto Vita Site - rassegna "L'Universo è il mio Paese" organizzata da Teatro dei Borgia in collaborazione Comune di Corato, Fondazione Vincenzo Casillo, Teatrificio 22 e con il sostegno dell’Unione Europea, del Fondo di sviluppo e coesione, della Regione Puglia e dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali - Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche.

Costo biglietti: Adulto 8 euro, bambino sino a 14 anni 6 euro, ridotto (over 65 e gruppi da 10) 6 euro, adulto più bambino 12 euro.

Info e acquisto biglietti: Teatro Comunale di Corato, piazza Marconi, dal mercoledì alla domenica dalle 17.30 alle 20.30; tel 0809592281 online www.vivaticket.it.