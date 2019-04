Jazz, soul e funk. Nel centro storico il concerto dei “Camera Soul”

Continuano gli eventi della seconda edizione di Gustojazz, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica che propone appuntamenti ogni fino al prossimo 7 maggio.

Il programma musicale prosegue con la rassegna dedicata ad alcuni dei più importanti gruppi pugliesi. Venerdì 26 aprile alle 21.30 in piazza Di Vagno concerto dei “Camera Soul”, ovvero Maria Enrica Lotesoriere - voce, Pippo Lombardo - tastiere, Alex Milella - chitarre, Beppe Sequestro - basso, Vito Pesole - batteria.

Camera Soul, progetto originale jazz/soul/funk ideato dalla Lombardo Bros Productions, ha realizzato 4 album che hanno riscosso un importante successo internazionale. Dopo l’esordio col primo album “Words Don´t speak“, il secondo album “Not for ordinary people“ è un piccolo miracolo e realizza 3 mesi di permanenza nella prestigios UK Soul Chart dove raggiunge un incredibile secondo posto alle spalle solo dei mitici EWF. Ottiene submission ai Grammy Awards in ben 11 categorie. Vince 3 Akademia Music Awards from Beverly Hills con i brani “My Heart“ e “Locked inside“.

La definitiva consacrazione si realizza col terzo album “Dress Code“, inciso nel 2015 sempre con etichetta Azzurra Music e distribuito negli States dalla partner Timkatent Ent. Svetta in tutte le classifiche internazionali di Itunes. Arriva #1 UK, Francia e Spagna e si piazza nella Top 50 in tutte le nazioni europee. Questa volta raggiunge il primo posto nella UK Soul Chart per ben tre settimane di fila, cosa mai realizzata da una band italiana, e staziona 4 mesi nella Top 30. In Giappone raggiunge il 5 posto nella iTunes R&B Chart.

L'ultimo album "Connections" è in rotazione in BBC e in tutte le radio britanniche. #5 nella UK Soul Chart. #16 nel R&B giapponese iTunes Chart e nella top 30 di tutte le classifiche europee nella sezione Smooth Jazz. Il brano "Now" è inserito nella più prestigiosa compilation inglese di Soul music "Luxury Soul".

Ormai innumerevoli gli inviti ai Jazz Festival più accreditati a livello nazionale quali, JazzUp Festival di Viterbo, Pozzuoli Jazz Festival, My Way Jazz Festival, Roccella Jazz Festival, Multiculturita Jazz Festival, Jonio Jazz Festival, "Jazz e non solo Jazz" di Fermo, la rassegna di Piazza Duomo a Messina, Maratea Jazz, Experimenta Jazz Festival, Fasano Musica, Alberobello Jazz Day, Sant'Elmo Jazz, Live Tones di Napoli, Catania Jazz Festival, Catanzaro Jazz, Teano Jazz e tanti altri tra cui spicca la partecipazione all'Umbria Jazz Winter 2015/2016 di Orvieto. A novembre 2018 ha realizzato un sontuoso Tour in Inghilterra.

Camera Soul si è esibito a Manchester, Birmingham, al Mick Jagger Centre di Dartford (Londra), sulla costa est a Lowestoft, e ha appena terminato un bellissimo Tour alle Canarie. È prevista per maggio l’uscita del quinto album “Existence”.

Prossimi eventi. I ticket di ingresso per i concerti di Pierluigi Balducci Quartet, Raffaele Casarano & Mirko Signorile, e per il recital “Alda Merini…Dante Rock” (Cosimo Damiano Damato - voce narrante, Erica Mou - cantante) sono in vendita al prezzo di 5 euro presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato dal mercoledì alla domenica, dalle 17.30 alle 20.30 e online su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

Gustojazz è promosso dal Comune di Corato in partenariato con l’Associazione Culturale Art Promotion e con l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’area Nord Barese-Ofantina e cofinanziato dalla Regione Puglia come da Avviso Pubblico per “Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche”.

Informazioni e prenotazioni: Info Point in piazza Sedile 45, Corato. Tel: 080-8720861

www.gustojazz.it

Facebook: gustojazz