Oggi in teatro arriva "Alice", uno spettacolo per tutta la famiglia

Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale “L’universo è il mio paese” dedicata all’infanzia, alle famiglie e ai giovani e giovanissimi.

Oggi alle 18 al Teatro Comunale andrà in scena “Alice”, una produzione Teatro delle Forche tratta dal testo di Lewis Caroll.

In scena Giorgio Consoli, Erika Grillo, Ermelinda Nasuto, Fabio Zullino; la regia è di Giancarlo Luce con gli assistenti Vito Latorre e Nico Cecere; firma le scene Cinzia De Nisco; i costumi sono di Sara Cantarone mentre l’oggetto in legno utilizzato in scena è un’opera di Francesco Lincesso.

Lo spettacolo. Bruno Bettelheim scrive che “Alice nel paese delle meraviglie” ha «tutte le peripezie, i personaggi, la velocità d’azione della fiaba, di cui conserva l’incanto e la sorpresa, ma v’immette inconsuete profondità di significati, variando continuamente le prospettive e operando vertiginosi, e non del tutto innocenti, giochi tra senso e nonsenso, tra la realtà come crediamo di conoscerla e una nuova realtà che sempre si trasforma. Vivendo la sua favola, Alice crescerà di nuovo, ma non sarà più la stessa».

Metafora della difficoltà di essere all’altezza delle situazioni che di volta in volta la vita propone, lo spettacolo affronta i temi della crescita e dello sviluppo individuale della protagonista, che oppone alle logiche assurde e incomprensibili del paese delle meraviglie la logica del buon senso.

Alice affronta il suo viaggio interiore confrontandosi con archetipi e con oggetti animati, che le pongono non pochi problemi facendole apparire quel mondo delle fiabe non così semplice come lo si immagina ma molto complesso, nel quale “scegliere” determina la condizione di continuare la propria avventura raggiungendo la parte più profonda di sé.

Solo il risveglio lenirà e trasformerà la propria esistenza in altro da sé, una persona più matura in grado di leggere la realtà in modi completamente diversi, non più rasserenante ma caleidoscopica. E tutto non sarà più come prima.

Lo spettacolo è realizzato nell'ambito del progetto Vita Site - rassegna "L'Universo è il mio Paese" organizzata da Teatro dei Borgia in collaborazione Comune di Corato, Fondazione Vincenzo Casillo, Teatrificio22 e con il sostegno dell’Unione Europea, del Fondo di sviluppo e coesione, della Regione Puglia e dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali - Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche.

Costo bigliettiAdulto € 8,00Bambino sino a 14 anni € 6,00Ridotto (over 65 e gruppi da 10) € 6,00Adulto + Bambino € 12,00Info e acquisto bigliettiTeatro Comunale, piazza Marconi dal mercoledì alla domenica dalle 17.30 alle 20.30. Tel 0809592281 online www.vivaticket.it