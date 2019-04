“Raccondino”, Dino Abbrescia si svela al Comunale. Ultimi biglietti last minute

Ultima chiamata e biglietti last minute per “Raccondino”, lo spettacolo che porta nel nostro teatro comunale l’attore Dino Abbrescia. Domani, venerdì 5 aprile, il sipario scarlatto si aprirà alle 21 (apertura porte ore 20.30) per far spazio ad un lavoro teatrale «autobiografico, comico, cosmico, tragicomico e tragicosmico».

Prodotto dall’associazione culturale Auroom, lo spettacolo segue la regia di Susy Laude, con la direzione artistica di Manuel Bozzi, il visual concept Olivander, le musiche originali di Alfa Romero e Andrea Guzzoletti. Per chi acquista i biglietti oggi e domani, è disponibile la tariffa lastminute: i biglietti per i posti al primo e secondo ordine costano 10 euro, quelli per la platea 15 euro.

“Raccondino” nasce dal desiderio di Abbrescia di raccontarsi attraverso i propri personaggi. Figure fantastiche incredibilmente premonitrici spesso drammaticamente reali che si accavallano alla vita personale, che si ancorano al passato, al vissuto. Perché «la carriera di un attore si basa su piccoli e grandi ruoli ma quello più difficile da interpretare è quello dell’uomo nella vita reale».

I racconti di Dino partono dalla sua Bari, dalla sua infanzia in cui sembra quasi normale condividere la camera da letto con le nonne. La sua famiglia è umile e dura di quell’indurimento tipico di chi deve tirare avanti con dignità, rispetto e sacrificio. Dino cresce tra valori solidi impartiti dal padre poliziotto, un po’ di terrena ambizione, altrettanta impeccabile educazione e sogni. Sogni di rock’n’roll. Quei sogni sani, belli, romantici che guardano in faccia la sfrontatezza ma anche le difficoltà degli anni ’80. Fino alla scoperta della tromba, della musica e del teatro, in veste di tecnico e poi all’improvviso sul palco in sostituzione di un attore impossibilitato a terminare la tournée. Conosceva ogni battuta e si lanciò. E da quella sostituzione non è più sceso dal palco.

La vita professionale di Dino si accavalla comicamente a quella tanto lontana del padre. Inizia una lunga carriera da finto poliziotto in serie amatissime come La Uno bianca, Distretto di Polizia fino a Squadra Antimafia. Un destino beffardo che lo mette alla prova nell’interpretare tutto ciò che ben conosce, che ha vissuto da bambino. I suoi “raccondini” hanno il sapore del passato e attingono a spaccati di vita vera. Ci racconta quando sua madre imponeva al marito poliziotto che rincasava con lo zio, anch’egli poliziotto, di smontare le pistole e riporle in cima ad un armadio al rientro dal lavoro. Perché le cene finivano troppo spesso a vino e liti... e le armi era meglio tenerle lontane.

La vita privata di Dino si accavalla a quella dei suoi personaggi, avviene inconsciamente e involontariamente in una danza divertente dai toni sempre accesi, “tragicosmici” appunto. Come quando interpretando un medico incontrerà la sua finta compagna nella fiction, che diventerà vera nella vita. Anche lei attrice. Dalla loro unione nascerà un bimbo che stravolgerà loro la vita. Gli aneddoti divertenti scivolano e si intrecciano in una narrazione mai scontata, dove il buon umore e l’ottimismo parlano barese stretto. Dove le paure ci sono ma ci si ride sopra.

A fatica si distingue il reale dall’immaginario in una Bari che non fa sconti a nessuno, in una terra dove la tavola, la casa e la famiglia valgono più di ogni altra cosa. Questo percorso individuale è rappresentato attraverso una scenografia composta da elementi tecnici, tecnologici e di modernariato Una sorta di macchina del tempo, o meglio un “non luogo” dove il passato e il presente si alternano permettendo a Dino di muoversi attraverso le sue memorie, confortevoli e non. Vecchie radio, antichi televisori, strumenti analogici a braccetto col digitale. Strumenti più simili a strane diavolerie che ad oggetti reali. Dino riesce a rendere spassosi ma anche grotteschi i piccoli gesti sicuri che albergano nel suo cuore, nella sua tromba, nel diario segreto di un giovane ormai cresciuto. Lo spettacolo è un viaggio in cui la finzione e la realtà si fondono in un unico racconto come è accaduto a Dino in tutta la sua vita. Un viaggio personale ma supportato in scena da preziosi cammei di amici attori e autorevoli colleghi videoproiettati sul palco. Un viaggio precario che mette in discussione il ruolo dell’attore, dell’artista costretto a manovrare i fili di se stesso entrando e uscendo dai propri personaggi.

“Raccondino” è un susseguirsi di quadri esilaranti ma anche commoventi, spesso riflessivi. Gli elementi scenici principali sono tre pannelli montati su ruote sui quali verranno proiettati i contenuti media che accompagnano singolarmente ogni “raccondino”. Lo spettacolo inizia con un immancabile riferimento ad uno dei personaggi più amati dal pubblico tra i molti interpretati da Dino Abbrescia: Minuicchio di “LaCapaGira”.

l palco, le luci strobo, la musica techno, i contenuti video originali del film, accompagnano l’ingresso in scena di Minuicchio con il fedele berretto a visiera calcato in testa. Dino si presenta ballando e imitando le movenze del giovane scapestrato, con la celebre battuta “Oh bella! Così ti piaccio di più?”: è cominciato tutto da lì ma in realtà non è cominciato affatto così.

La carriera lavorativa di Dino Abbrescia nasce molto prima, quando i suoi genitori decidono che deve fare un mestiere, “un mestiere professionale”, un mestiere vero. E parte il primo “raccondino”. Dino ci racconta come i suoi genitori vollero indirizzarlo verso il mestiere di odontotecnico mandandolo a far pratica in uno studio. Il primo raccondino ci narra come il tentativo sia miseramente fallito. Le immagini sono didascaliche, enfatizzanti. Le musiche ci riportano agli anni ’80. La famiglia di Dino non si arrende, il ragazzo deve lavorare, deve farsi una carriera onesta. La rincorsa al posto sicuro e alla solidità lo catapultano dallo studio odontotecnico alla vendita di vernici, ma non va affatto meglio. Il quadro cambia, il concetto è lo stesso.

Il giovane Abbrescia deve fare la gavetta, grilli per la testa non sono ammessi. Così si ritrova a vendere vernici, solventi e lucidanti a carrozzieri dai soprannomi improbabili. Le carrozzerie dove Dino si presenta sono officine di quartiere dove spesso si riciclano auto rubate. I titolari di questi garage polverosi sono scafati ricettatori che lo sbeffeggiano per la sua aria da ragazzo perbene con la camicia stirata da mamma e la cartellina di pelle dove ben ordinati ripone i listini dei prodotti che promuove. Il suo capo ce lo manda apposta perché si faccia la pelle e per poco non gliela fanno la pelle. Dino è costretto a schivare gli sfottò… e qualche coltellata. E la carriera di commesso viaggiatore finisce prima di nascere.

Altri quattro raccondini ci narrano le disavventure di Dino che dall’adolescenza si ritrova catapultato nel mondo degli adulti dove ormai non ha più scampo. Tante ne ha provate, pochi colpi gli restano in canna. Neppure il servizio militare riesce a fare, viene riformato. Vergogna immensa per il padre poliziotto, onesto e quadrato servitore del proprio paese. Questo figlio nemmeno per l’esercito è buono.

Dino lo racconta in un susseguirsi di battute che lasciano a bocca aperta un po’ per la profonda autoironia, un po’ perché ridendo e scherzando ci mostra uno spaccato di vita reale, a tratti angosciante, caratteristico del mezzogiorno di quegli anni (e ancora terribilmente attuale). Il ragazzo non si plasma, non è conforme. Dentro di lui arde una fiamma ancora tenue, incerta, ma che brucia di un qualcosa di vivo e frizzante. Una fiamma che ha bisogno di tutt’altro ossigeno per sfavillare. E lo trova su un palcoscenico.