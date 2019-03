Si può essere felici pur essendo malati? “Alla salute” svela come fare

Giovedì 4 aprile il teatro comunale spalancherà le porte al docufilm pluripremiato “Alla Salute”, diretto da Brunella Filì. L’obiettivo da raggiungere è permettere la ristampa del Vademecum “Genitorialità consapevole”, presentato lo scorso anno dalla sezione locale Adisco e distribuito gratuitamente nel reparto di ginecologia dell'ospedale Umberto I, nonché nei consultori di Corato e Ruvo di Puglia.

Il protagonista di “Alla Salute”, il food performer pugliese Nick Difino, nel febbraio 2015 - mentre la sua carriera è in ascesa e la sua vita è piena progetti a lungo termine - scopre di avere un linfoma non-Hodgking. Da quel momento in poi tutto cambia.

Dopo l’iniziale smarrimento, Nick decide di cambiare le carte in tavola: inizia a filmare se stesso, cercando un senso in quel che gli accade, per trovare la sua personale ricetta della felicità proprio quando deve fare i conti con il rischio di morire. “È possibile essere felici anche se gravemente malati?”, si chiede il protagonista di “Alla Salute”.

Il desiderio di sopravvivere lo porterà a continuare ugualmente i suoi progetti, che lo vedranno condurre un programma di ricette sulla tv nazionale proprio quando è nella fase più acuta della malattia, nonostante un percorso che gli toglie quasi tutto quello che ama: il cibo, il sole, il mare, la propria identità esteriore; e tuttavia, permettendogli di rinascere, riscoprendo il valore delle piccole cose quotidiane proprio mentre si ritrova ad accettare l’idea della morte.

Con leggerezza e ironia, attraverso i suoi videodiari girati in ogni momento anche grazie ai personaggi che incontra, fra cui il suo infermiere Nicola e la migliore amica Lella, Nick mette a nudo sentimenti, dolori, rabbia e momenti di gioia imprevista. Paradossalmente vive la malattia come una meravigliosa opportunità per rinascere. Scoprirà che la felicità è una ricetta inattesa e diversa per tutti e può, incredibilmente, manifestarsi anche sul lettino di un ospedale.

Alternandosi al suo videoracconto, i suoi amici chef - tra cui Simone Salvini, Roy Paci, Paola Maugeri, etc. - racconteranno il loro punto di vista sulla vicenda che li ha visti coinvolti in prima persona. Lo fanno mentre cucinano le ricette citate di volta in volta nella storia, interrogandosi in modo profondo sui temi della malattia, della felicità, dell’amore e, naturalmente, dell’idea della morte, la cui consapevolezza può, forse, farci davvero iniziare ad amare la vita. D'altronde, come dice Nick: "la felicità si può trovare ovunque...Se la troviamo a tavola, tanto meglio!".

L'intero ricavato della serata, promossa da Adisco Corato ed organizzata in collaborazione con Aido, Il sorriso di Antonio, Admo, Fidapa, Avis, Rotary Club, Associazione "Bice Fino" e Pro loco Quadratum, con il prezioso contributo di numerose aziende locali, sarà destinato alla ristampa del Vademecum "Genitorialità consapevole".

I biglietti sono disponibili nel botteghino del teatro comunale e nelle sedi delle associazioni partner dell'evento.