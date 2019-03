L’attrice coratina Ivana Lotito torna a vestire i panni di Azzurra. Domani alle 21.15 su Sky Atlantic debutta infatti la quarta stagione di Gomorra, che - come le precedenti tre - promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Nei nuovi 12 episodi, la serie - nata da un'idea di Roberto Saviano - racconta un viaggio tra Napoli, Bologna e, per la prima volta, Londra. L'Inghilterra va ad aggiungersi ai luoghi fuori dall'Italia che saranno toccati da Gomorra, dopo la Bulgaria, la Spagna e la Germania. E di questi nuovi luoghi Ivana sarà protagonista.

Le dinamiche cambiano, i ruoli evolvono, le donne prendono potere e gli uomini paiono dei bambini cattivi e capricciosi. Azzurra è «il nuovo braccio destro di Genny - come ha detto l’attore che lo interpreta, Salvatore Esposito - Il loro obiettivo è proteggere a tutti i costi il figlio Pietro e scegliere una nuova strada».

In Gomorra «si gioca sempre sul terreno dell’ambiguità, tutto quello che sembra in realtà non è» ha raccontato Ivana a Sky. «Si ha la voglia di aggrapparsi a qualcosa ma anche la consapevolezza di non poterlo fare, perché si rischia di cadere, di crollare e di perdere».

«Non avere una identità forte nelle precedenti stagioni in realtà è una scelta autonoma e determinata - scrive invece Fabrizio Basso per Sky tg24 - Lei non interpreta un ruolo. In queste stagioni più che nelle altre il suo ruolo è conferire forza: Azzurra crede nel talento del marito e spera che lo possa riversare in altri ambienti. È una donna che ama un uomo e che vuole che si realizzi nel modo migliore. Chi rischia di perdere tutto non ha paura di niente. È intraprendente e volitiva. Massima trasparenza e complicità».

Azzurra è il «motore del cambiamento di Genny». Così l’ha definita la giornalista di Repubblica Alessandra Vitali, proprio pensando al suo ruolo di moglie del boss. «Ci sono donne che possono ambire totalmente al ruolo di boss, ma Azzurra no - le risponde Ivana Lotito. «Non ha ambizioni di questo tipo. Lei, piuttosto, desidera una condizione di potere che possa assicurarle benessere, ricchezza e decoro. Respinge totalmente il mondo della criminalità: per lei è squallore, anche estetico e formale. Anche il suo look è del tutto differente, i luoghi che abita sono molto più “eleganti” secondo i canoni di Gomorra. È una fonte di ispirazione per il suo uomo, sa stargli accanto. Non lo subisce, in quello c’è la sua forza. Sa trovare in lui del talento, delle risorse preziose, e riesce a valorizzarle».