Stagione teatrale al Comunale, da oggi in vendita i biglietti singoli per gli spettacoli

Da oggi sarà possibile acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone al Comunale. La comunicazione sull’anticipo dell’avvio delle vendite è stata pubblicata sul sito ufficiale del Comune.



Dalle 11 si potranno effettuare gli acquisti on-line mentre al botteghino verranno rispettati i consueti orari di apertura: dal mercoledì alla domenica, dalle 17.30 alle 20.30.

In evidenza due formule di acquisto: il «pacchetto speciale a quattro spettacoli "young", riservato agli under 35 al costo di 40 euro in vendita al botteghino (per posti disponibili nel I e II ordine di galleria per i seguenti spettacoli: Arlecchino; Cabaret Sacco E Vanzetti; R.Osa; La Lettera); e il pacchetto "Speciale Festa", in vendita a partire dal mese di dicembre, che - sempre a 40 euro - prevede quattro spettacoli a scelta tra i titoli della stagione per i posti disponibili nel I e II ordine di galleria».

Restano ancora pochi giorni per abbonarsi all’intera stagione, con pacchetti da 12 e da 10 spettacoli, a partire da 99 euro. Per tutti i dettagli sugli spettacoli basta cliccare qui