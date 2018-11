“Non c’è posto per tre”: Claudia Lerro in scena al Comunale

Sabato prossimo, 17 novembre, al Comunale tornerà in scena Claudia Lerro: sarà uno dei tre protagonisti della commedia "Non c'è posto per tre" di Vito De Girolamo e Carlo Loiudice.

Il sipario si aprirà (alle 21) su uno spettacolo divertente scritto dalla coppia comica De Girolamo-Loiudice, già autori del fortunato spettacolo “I Corteggiatori” che ha per protagonisti due coinquilini alle prese con un ospite inatteso.

La trama. Gianni, uno scrittore in cerca di un editore che voglia pubblicare il suo ultimo romanzo, maniaco della pulizia e dell’ordine, divide, a Roma, un appartamento in affitto con Alfredo, aspirante cantante lirico, costretto a vestirsi da papero per animare feste di bambini per potersi pagare gli studi di canto. Il consolidato menage domestico dei due viene stravolto dall’arrivo di Sara, un’affascinante backpacker, una viaggiatrice con zaino in spalla e sacco a pelo, arrivata a Roma per incontrare, per la prima volta, l’amore della sua vita conosciuto su Tinder. A causa di un equivoco, Sara si piazza per tre giorni in casa di Gianni e Alfredo occupando dapprima il divano e poi spodestandoli della loro camera da letto. Se tra Alfredo e Sara è subito intensa, tra Gianni e l’ospite non gradita è subito odio. Incomprensioni, situazioni comiche e grottesche, esilaranti colpi di scena fanno di “Non c’è posto per tre” uno spettacolo che garantirà agli spettatori un pieno di risate.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro, al costo di 15 euro per la platea e 10 per gli altri ordini. Per info e prenotazioni: 3489193393.