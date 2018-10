Nuova stagione teatrale: al Comunale la Pfm canta De Andrè. Tutti gli spettacoli

Ben 16 date, per un totale di 15 titoli. Si inizia con l’ “Arlecchino” di Natalino Balasso il 27 novembre e si finisce con “Festa d'ognissanti” di Mala Lingua il 10 maggio. Nel mezzo ce n’è per tutti i gusti, compreso per gli amanti di De Andrè che potranno deliziarsi con la Pfm il 3 aprile, il più costoso tra gli spettacoli.



Tutti i dettagli saranno annunciati in conferenza stampa domani alle 10.30. Ma, intanto, questa mattina sull’albo pretorio del Comune sono stati pubblicati tutti i titoli e i relativi costi.

Di seguito l’elenco degli spettacoli

27 novembre: Natalino Balasso, “Arlecchino”

6 dicembre: Ambra Angiolini, “La guerra dei Roses”

14-16 dicembre: Teatro dei Borgia, “Medea per strada” e “Sacco e Vanzetti”

29 dicembre: Concerto del tenore Aldo Caputo

8 gennaio: Michele Riondino, “Il maestro e Margherita”

19 gennaio: NoGravity company, “Comix (Physical Theatre)”

29 gennaio: Carlo Cecchi, “Enrico V”

13 febbraio: Massimo Lopez-Tullio Solenghi “Show”

febbraio: Peppe Vessicchio, “La musica fa crescere i pomodori”

1 marzo: Zebra - Silvia Gribaudi Performing Arts, “R.Osa - 10 Esercizi per nuovi virtuosismi (Danza – Performance)”

10 marzo: Teatro dell'elfo, “L'importanza di chiamarsi Ernesto”

21 marzo: Carlo Buccirosso-Maria Nazionale, “Il pomo della discordia”

3 aprile: Pfm, “Pfm canta De Andrè”

11 aprile: Paolo Nani, “La lettera”

10 maggio: Mala Lingua, “Festa d'ognissanti”.