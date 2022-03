Tony Marzolla sul palco del teatro comunale con "Cosmic"

Domenica 27 marzo, alle 19, al teatro comunale di Corato andrà in scena Cosmic, scritto, diretto e interpretato da Tony Marzolla, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Dopo il grande successo che sta registrando al botteghino "Una Famiglia", lo spettacolo di Claudia Lerro con Giusy Frallonardo, Claudia Lerro, Michela Masciavè e Vito Signorile che sarà rappresentato questa sera, "Cosmic" è il secondo dei tre spettacoli a scelta in abbonamento della Stagione di prosa, danza e musica 2021/2022, voluti dall'assessore alle politiche educative e culturali e dall'amministrazione comunale, per dar spazio alle professionalità locali della scena dello spettacolo dal vivo.

"CoSmic è un viaggio vivace nei misteri dell'universo tra cronache dell'universo tra cronache del passato, teorie presenti e fantasticherie di aspirazioni future. - si legge nella scheda dello spettacolo - Con uno stile leggero e irriverente che richiama la stand-up comedy, Tony Marzolla racconta di questioni scientifiche con chiarezza e semplicità, risolvendo la complessità coSmica in comica" I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Comunale e online a questo link.

Prezzo dei biglietti (Intero / Ridotto): Platea € 15 / € 12; Palchi I Ordine € 12 / € 10; Palchi II Ordine € 10 / € 8. Per tutti gli spettacoli della stagione, online e al botteghino del Teatro, i ragazzi con meno di 25 anni avranno diritto ad uno speciale biglietto ridotto a 10 euro. Il botteghino è aperto il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'evento.