In teatro "Ovvi destini" con Vanessa Scalera, Anna Ferzetti e Daniela Marra

Domenica 20 marzo alle 19, Vanessa Scalera - interprete della fiction Rai di grande successo "Imma Tataranni" - sarà in scena al teatro comunale con Anna Ferzetti, Daniela Marra e Pier Giorgio Bellocchio, per la regia di Filippo Gili, in "Ovvi Destini", spettacolo della stagione di prosa, danza e musica 2021/2022 organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

La storia di una famiglia, di tre sorelle, Laura la primogenita, Lucia la seconda e Costanza la più piccola, colpite da un dramma. Costanza è su una sedie a rotelle a causa di un incidente provocato un paio d'anni prima da Laura. Nè Costanza nè Lucia sono a conoscenza della responsabilità di Laura. Solo uno strano essere, Carlo, inspiegabilmente la conosce e comincia a ricattare Laura.

La compagnia incontrerà il pubblico, prima dello spettacolo, alle 17, nella buvette del teatro comunale (vicino al bar del primo ordine), in un incontro "adottato" dell'associazione "Oltre le radici". A partire da domani, 18 marzo, per tutti gli spettacoli della stagione, online e al botteghino del teatro, i ragazzi con meno di 25 anni avranno diritto ad uno speciale biglietto ridotto a 10 euro. Ricordiamo che è ancora possibile, per le associazioni interessate, adottare gli spettacoli, gestendo gli incontri con gli attori e le compagnie. È possibile prenotarsi per l'adozione degli spettacoli, inviando una mail all’indirizzo ateatroaperto@gmail.com, avente come oggetto "Candidatura Adotta lo spettacolo" indicando il nome dell'Associazione, il referente e le motivazioni per cui si desidera adottare uno spettacolo.

Il botteghino sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'evento.