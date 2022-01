"Giornata della Memoria", piccoli studenti in teatro con il Teatro delle molliche

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, in teatro si terrà lo spettacolo "Bar Mitzvah" organizzato dal Comune in collaborazione con la compagnia "Teatro delle Molliche". Lo spettacolo, ad ingresso gratuito e riservato agli alunni delle scuole primarie, propone un interessante percorso di riflessione e dibattito sulle tematiche che sono alla base delle giornate celebrative del Giornata della Memoria", creando una importante occasione di confronto con le storie vere di ragazzi che hanno testimoniato le loro condizioni di vittime dell'olocausto attraverso i loro diari.

L'obiettivo della compagnia è quello di stimolare la partecipazione critica degli alunni e delle alunne attraverso i vividi racconti dei loro coetanei, in cui condizioni della seconda guerra mondiale e problematiche adolescenziali, come quelle legate alla ricerca di identità, fino a questioni di ordine esistenziale e spirituale si intrecciano. «Ringrazio la compagnia "Teatro delle Molliche" per la costante opera pedagogica di promozione della coscienza culturale che svolge, attraverso il teatro, con perseveranza, professionalità e pregio artistico» afferma il sindaco, Corrado De Benedittis.