Al Festival "Fausto Zadra" è la volta del duo pianistico di Firenze

Dopo la parentesi jazz con l’Alessandro Galati Trio, il Festival pianistico "Fausto Zadra" torna sui binari della tradizione classica oggi, domenica 10 ottobre (ore 19), nell’auditorium del liceo Federico II, con Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini, due specialisti del pianoforte a quattro mani che da trent’anni formano il celebrato Duo pianistico di Firenze.

Il programma sarà incentrato su Carl Czerny, allievo e fedele amico di Beethoven, che ridusse per pianoforte a quattro mani le nove sinfonie dopo aver appreso proprio dal genio di Bonn l’arte della trascrizione, e sul poco conosciuto compositore tedesco (nonché fratellastro di Clara Schumann) Woldemar Bargiel, del quale si ascolterà in prima esecuzione italiana in tempi moderni la Sonata il sol maggiore op. 23. Il pezzo sarà incastonato tra due composizioni di Czerny, la Sonata in sol maggiore op. 120 "Sentimentale" e la trascrizione della Sonata in fa maggiore op. 121 «Pastorale», pagine di grande fascino che da tempo sono tra i cavalli di battaglia di Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini, che hanno già festeggiato trent’anni di collaborazione.

L’attività del duo inizia, infatti, nel 1990, ed è costellata sin dall’inizio da vittorie a importanti concorsi (fra cui gli internazionali di Roma, Stresa e lo “Schubert”) oltre che caratterizzata da una serrata attività concertistica in giro per il mondo. Il Duo Pianistico di Firenze, oltre che per il perfetto insieme e la qualità del suono, è conosciuto anche per la varietà del repertorio (già oltre quaranta prime esecuzioni e altrettante trascrizioni, alcune in fase di pubblicazione) e la capacità non comune di costruire programmi da concerto adatti ad ogni occasione: fra i loro titoli di spicco concerti dedicati alla Natura, alla Maternità, alle Donne compositrici, agli amici di Brahms e di Liszt, e a generi di confine, come la serata "Classical Movie Tracks".

Il duo vanta in repertorio più di 150 numeri d’opera. E come revisori i due musicisti hanno curato alcune importanti pubblicazioni di opere di Carl Czerny per la collana Urtext Carisch e numerose risultano le registrazioni radiofoniche e televisive, fra cui la prima mondiale del manifesto della Musica Futurista di Pratella. Fra i maestri di Bartolucci e Alessandrini, oltre a Rosa Maria Scarlino e Stefano Fiuzzi, con cui si sono diplomati “magna cum laude”, si ricordano Dario De Rosa, Marcella Crudeli, Hector Moreno, Norberto Capelli, e ancora Stefano Fiuzzi, con il quale hanno ottenuto il Diploma in fortepiano e pianoforte romantico presso l’Accademia Pianistica internazionale di Imola con il titolo onorifico di Master. I due pianisti fiorentini si distinguono anche per la loro appassionata attività di organizzatori di eventi musicali. Sono, fra l’altro, fondatori e direttori artistici del Concorso pianistico nazionale “Città di Cesenatico” e curano la direzione artistica del prestigioso Concorso pianistico nazionale “Muzio Clementi”.

Il Festival Pianistico "Fausto Zadra" è organizzato dall’omonima associazione musicale con la direzione artistica di Filippo Balducci con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni coinvolti (Corato e Cellamare) e della Fondazione «Vincenzo Casillo». A tutti gli appuntamenti si accede con green pass. Info e prenotazioni al 392.8653080, su Eventbrite o sulla pagina Facebook Festival pianistico Città di Corato.