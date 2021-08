Concerto Avitabile, ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti

Ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti. Sono le modalità di accesso per il concerto di “Enzo Avitabile & i Bottari”, fuori programma della festa patronale previsto martedì 24 agosto nel parco comunale di via Sant'Elìa.

È necessaria la prenotazione al numero Whatsapp 388.8942266 e l’esibizione del Green Pass all’ingresso del parco comunale. La prenotazione darà diritto ad un biglietto omaggio che dovrà essere ritirato il giorno del concerto entro le 20.30 nella biglietteria ubicata all’ingresso del parco comunale, pena la decadenza della prenotazione. La biglietteria sarà aperta martedì 24 agosto nei seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30. L'inizio del concerto, con organizzazione a cura dell’associazione Culturale Art Promotion, è previsto alle 21.30, apertura cancelli alle 20.

«È un concerto che l’amministrazione comunale, in collaborazione con importanti sponsor, offre alla città e ai comuni limitrofi» afferma il sindaco Corrado De Benedittis. «Il nome autorevole di Enzo Avitabile & i Bottari, infatti, richiamerà un gran numero di pubblico anche da fuori Corato. Con Avitabile proponiamo la migliore tradizione musicale napoletana, che unisce sperimentazione artistica e critica sociale, posizionandosi, in modo forte e cosmopolita, sui grandi temi sociali del momento: diritti, ambiente, migrazioni, attenzione agli ultimi. Siamo contenti di questa scelta. Ringrazio Art Promotion e in particolare Alberto La Monica, per averci supportato nella realizzazione di questo concerto. Corato è tornata a posizionarsi in pieno tra i Comuni che hanno qualcosa da dire e che riscuotono riconoscimenti e attenzione da parte di un territorio vasto, con cui ci sentiamo in piena sintonia e spirito di collaborazione».

«La scelta di Enzo Avitabile non è casuale» aggiunge il vice sindaco e assessore Beniamino Marcone. «È l’artista italiano che più di ogni altro ha interpretato al meglio la cultura della propria terra e più in generale del Mediterraneo, ricercando quei suoni nelle culture dei paesi intorno al 'mare nostrum' che lo hanno portato a contaminare la propria musica. Una sapiente mescolanza di suoni e culture, quindi, che narrano la bellezza della contaminazione. La musica vista come cambiamento, come atto rivoluzionario, come espressione per narrare le vite, le esperienze, le solitudini, i dolori, i contrasti, la spiritualità, la fatica del vivere. Un artista che ci racconta e che ci rappresenta».

Per informazioni è possibile contattare l'Info pointo di piazza Sedile, 45 Corato, telefono: 080.8720861. «Si ringraziano per la preziosa collaborazione le Aziende: Casillo, Maiora, Corgom, Meditrans, Torrevento» affermano gli organizzatori.