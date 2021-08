Tornano i “Sogni nelle notti di mezza estate". Il programma

È iniziata ieri la 17esima edizione della manifestazione “Sogni nelle notti di mezza estate" promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine" Castel del Monte. Il calendario, realizzato nonostante le difficoltà determinate dalle misure anti covid, durerà fino al 27 agosto e prevede anche il concorso fotografico "Scatti d'Olio".

«Si è riusciti, anche quest’anno, a realizzare un programma di iniziative che prevede visite guidate con degustazione, cene al chiaro di luna, oltre a spettacoli teatrali e musicali» spiega il presidente della Strada, Nunzio Liso. «Un mix che premia ogni anno tutte le aziende aderenti con proprie iniziative, che quest'anno andrebbero ulteriormente gratificate viste le difficoltà incontrate a causa delle limitazioni dovute al periodo che stiamo ancora attraversando».

Dopo l'avvio di ieri con il Festival di teatro nei luoghi dell’archeologia, svolto nel Parco archeologico di San Leucio a Canosa di Puglia, il programma prosegue sabato 14 agosto con una cena sotto le stelle nella Masseria Torre di Nebbia a Corato. Dalle 20.30 gran buffet servito con musica live a cura di Grace Zingarelli e dj-set by Lele. Poi mercoledì 18 agosto, trekking urbano con degustazione di prodotti tipici a base di olio extravergine di oliva per coloro che non rinunciano a passeggiate culturali anche nel mese di agosto, a Minervino Murge, dalle 18, a cura della cooperativa sociale Dromos. Martedì 24 agosto, invece, ArtTurism in collaborazione con Pane e Pomodoro, propongono nella città di Andria, dalle 19, una visita guidata del Museo Diocesano e Museo del Giocattolo con degustazione di pane, olio evo e pomodoro. Mercoledì 25 agosto, dalle 18, Starpops-dal pane al gelato, a Trani, ospiterà la presentazione del libro “Il pelo nell’olio” di Cosimo Damiano Guarini e Sabrina Pupillo. A seguire aperitivo con prodotti a base di olio extravergine di oliva. Giovedì 26 agosto, nell ristorante “Cucromia-cucina a colori”, ad Andria, dalle 19 si terrà la premiazione del contest fotografico “Scatti d’Olio”. Premiazione dei primi tre classificati a cura di una giuria tecnica; a seguire degustazione di oli e vini. Le iniziative di questa 17esima edizione si concludono venerdì 27 agosto nell “Beveroni Jazzin' Club” a Minervino Murge che, dalle 21.30, propone uno spettacolo musicale della band “i Paipers”. Cena “Sapori di mare & olio extravergine” con selezione di prodotti murgiani all’extravergine.

Si ricorda inoltre la possibilità di partecipare al concorso fotografico "Scatti d'Olio". In premio smart box, pranzi e cene nei migliori ristoranti, prodotti tipici locali. È possibile partecipare gratuitamente inviando la/e foto a info@stradaoliocasteldelmonte.it o alla pagina fb Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte. Le foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Scatta dove vuoi. Regolamento sulla pagina Fb ufficiale o sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it .