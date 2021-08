Cala il sipario sulla terza edizione di GustoJazz, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica. Ben 50 attività, di cui 49 gratuite suddivise fra concerti nazionali e pugliesi, serate dedicate alla gastronomia del territorio ed attività dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica per bambini e adulti. Così GustoJazz ha ospitato alcuni tra i più noti artisti sul panorama del jazz nazionale ed internazionale.

Dal jazz unico e contaminato dal ritmo delle isole africane e dal creolo di Carmen Souza, passando per un viaggio introspettivo con Michele Fazio, fino al tripudio di emozioni del Girodibanda con Cesare Dell’Anna che ha inondato la Cassarmonica. Dalla bellezza della musica celebrata dalla calda voce di Mario Biondi, al jazz esplosivo di Gaetano Partipilo e alla galassia spirituale di Nicola Conte, passando per la meravigliosa voce di Stefania Di Pierro e il ritmo incalzante del jazz di Fabio Accardi. Fino a culminare con il ritmo tropicale di Alessandro Buongiorno e quello brasiliano del trio Gabriele Mirabassi, Nando Di Modugno e Pierluigi Balducci. Questi alcuni degli eventi che più hanno accolto ed emozionato il pubblico in piazza, ma degni di nota sono anche gli eventi ludico- creativi dedicati ai bambini, ad opera di Cesare Pastanella, o quelli dedicati alla degustazione e valorizzazione di cibi e vino locali.

«Il bilancio è estremamente positivo, perché abbiamo avuto una grande attenzione da parte del pubblico, dell’amministrazione comunale, dei partner e sponsor e della stampa locale- dichiara il direttore artistico Alberto La Monica- Questo ci conferma che gli eventi in cartellone meritavano l’attenzione che ci aspettavamo. Anche la presenza sempre maggiore di un pubblico eterogeneo ci ha sorpreso, considerate le varie attività che hanno visto impegnati adulti e bambini. Quest’anno, infatti, il cartellone prevedeva ben 50 attività, di cui 49 gratuite tra laboratori artistici e musicali, degustazioni e artigianato, momenti emotivi e concerti.

La difficile situazione del Covid ci ha imposto delle regole sulle restrizioni da seguire, infatti tutte le attività hanno rispettato le norme da decreto. La partecipazione del pubblico è stata simbolo del voler ritornare alla normalità, ad un concerto o a voler stare insieme degustando un buon vino. Tutto questo insieme ha reso l’evento attrattivo, ma anche importante per fronteggiare il momento storico che stiamo vivendo.

GustoJazz si pone l’obiettivo di rappresentare un’opportunità di formazione del pubblico, affinchè gli spazi della città siano impiegati per fini culturali, mirati alla valorizzazione del territorio. Tempo, impegno e dedizione possono accrescere l’interesse del pubblico che conosce e accoglie la bellezza della novità, percepisce e gradisce la proposta artistica. Arrivederci all’anno prossimo».

A chiudere la terza edizione di GustoJazz è il jazz del trio Mirabassi- Di Modugno-Balducci. Un progetto musicale racchiuso nell’album “Tabacco è Caffè”, da non intendere come vizi, ma più di tutto sono modi di stare insieme. In Italia poi, veri fondamenti della cultura nazionale. Entrambi invitano alla ritualità, alla socialità, fino alla meditazione. La musica che condividono Mirabassi qui con Balducci e Di Modugno è nata nella cordialità delle cucine tipica delle nostre case, appunto tra un caffè e un sigaro, raccontando e suonando mondi lontani ed esotici, trasformandoli in rifugio casalingo e in amicizia. Tabacco e caffè, moka sul fuoco, volute di fumo, essenze selvagge, profumo, esotico, domestico.

«Quello di “Tabacco e caffè” è un lavoro che mette insieme sonorità appartenenti al jazz e alla musica classica, il folklore con la musica pop, creando un legame indissolubile tra musica mediterranea e musica brasiliana -racconta il musicista coratino Pierluigi Balducci- Anche se il jazz è nato in America, dagli anni venti e trenta è diventato globale, acquisendo le caratteristiche dei paesi dove è stato praticato, e questo fa del jazz un genere musicale sempre pronto alla sperimentazione e aperto all’influenza di varie culture.

La musica deve emozionare, deve rapire, per questo è difficile spiegarla a parole, perché è una questione di emozioni. Il bello del jazz è che non può essere tale se non si è pronti alla sorpresa e all’inatteso. Il jazz è l’arte di sorprendersi e sorprendere. A volte si segue poco ciò che scritto lasciandosi travolgere dall’arte dell’improvvisazione, altre volte si crea un equilibrio tra improvvisazione e composizione. Nel nostro lavoro abbiamo “improvvisato” abbellendo una materia già bella di per sé»

«E a gestire l’emozione sul palco spesso è proprio il pubblico- aggiunge e racconta il musicista Alessandro Buongiorno de “Sonido Tropical”- A Corato ieri mi sono divertito, il coinvolgimento e complicità con il pubblico arriva come una bomba di energia che ti spinge a suonare sempre meglio e sempre più. Fondamentale è la sinergia con i musicisti sul palco, perché la musica deve arrivare al pubblico come un’armonia unica e compatta, dove la diversità degli strumenti segue lo stesso ritmo

Dal punto di vista di tecnico prediligo un concerto che non si lascia troppo trasportare dall’improvvisazione. Anche se nella musica classica, noi italiani ci siamo sempre contraddistinti con il nostro melodramma rispetto ad altri generi classici, e spesso negli spartiti di musica classica c’erano degli spazi, le cosiddette cadenze, dove i musicisti potevano inserire una propria rielaborazione di un determinato brano. Fondere i propri elementi musicali, uscire da un genere per poi coinvolgerne altri senza allontanarsi dal genere di riferimento, è questo il bello della sperimentazione musicale».