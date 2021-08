I coratini Gabe e Nichilo aprono i concerti di "Borgo Musicale"

Due giovani artisti coratini, Gabe e Vanessa Nichilo, apriranno due delle tre serate della prima edizione del "Borgo Musicale", in programma il 4, 5 e 6 agosto. Ospiti della rassegna promossa dal Teatro Pubblico Pugliese, anche il giovane Junior V e la Municipale Balcanica. I concerti si terranno in largo Lago Dentro a Terlizzi (4-5 agosto) e nel borgo di Sovereto (6 agosto).

Chi è Gabe. Un artista emergente classe1997. Dopo il diploma di Liceo Artistico si cimenta come ritrattista, grafico e videomaker autodidatta. Affascinato dall'idea di poter trasmettere emozioni al pubblico, dal 2018 decide di investire nelle sue due grandi passioni: la musica e la recitazione. Nel 2021 pubblica il suo primo singolo “Nessuno mi sente” che riscuote grande successo di critica e pubblico.

Chi è Vanessa Nichilo. Cantautrice pugliese, fuori con il suo primo singolo “Forse è meglio”, brano dalle sonorità reggae e dai temi indie pop tenta, con la sua musica, di abbattere ogni pregiudizio e prevenzione, per questo il suo singolo parla soprattutto di fragilità, quella difficile da accogliere e comprendere, percepita come debolezza e mai come punto di forza e cambiamento.

Il programma

Mercoledì 4 agosto (Pop/Indie)

21:30 OPEN: Gabe

22:00 Junior V

Location: Terlizzi (Ba), Largo lago dentro

Giovedì 5 agosto (World Music)

21:00 OPEN: Vanessa Nichilo

21:30 Fry Moneti in Cosmic ramblers

22:00 Municipale Balcanica in Night Ride

Location: Terlizzi (Ba), Largo lago dentro

Venerdì 6 Agosto (Jazz)

21:00 OPEN: Giuseppe Todisco e Francesco Schepisi

21:30 Roberto Ottaviano con Lisa Manosperti e Francesco Schepsi in Songs to Another Life

22:30 Livio Minafra Piano solo

Location: Borgo di Sovereto