Prosegue con uno dei volti più noti del panorama jazzistico italiano il festival Gusto Jazz, giunto ormai alla sua sesta serata. Ieri sera, ad incantare il parco comunale, la straordinaria, calda voce di Mario Biondi, il cantante catanese, che ha reso inevitabili i paragoni con Teddy Pendergrass, Isaac Hayes e Barry White, tre delle più belle voci black di sempre.

Il crooner catanese ha portato sul palco il suo ultimo album “Dare”, album con cui il cantante ha celebrato i suoi cinquant’anni compiuti a gennaio. ,Un lavoro che racchiude tutte la varietà di “anime e di colori” del cantante, spaziando dal jazz, al soul, dal disco-funk fino al rock e all’operatic pop. Così, Mario Biondi inaugura proprio a luglio il suo nuovo tour.

«Non è facile rimettersi in gioco ed essere “fluidi” dopo un anno fermi, ma questa sera qui, celebreremo la bellezza della musica che ci vede finalmente riuniti», dichiara il cantante alla platea.

Il soul jazz di Mario Biondi, caldo e passionale, ha subito conquistato il caloroso e numeroso pubblico.Impossibile resistere al ritmo e al sound dei suoi grandi successi come “Love is a temple”, “This is what you are”, “My Ecstasy”, “I love you more” e la stupenda cover di “Prendila così” di Lucio Battisti.

Il tutto si è svolto, ovviamente, nel rispetto delle norme vigenti per il covid-19.