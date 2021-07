Su Netflix "A classic horror story", il film diretto dal regista coratino Paolo Strippoli

Esce oggi su Netflix "A Classic Horror Story", l'horror diretto dal regista coratino Paolo Strippoli (qui la nostra intervista) e da Roberto De Feo. Il film parte sulle note de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli e de "La casa" di Sergio Endrigo. Premiato al Taormina Film Fest per la migliore regia, è stato definito dalla critica «l'horror italiano più sorprendente dell'anno» (Vanity Fair). «La paura è di scena a Taormina è forse l'inizio di una nouvelle vague horror», scrive ComingSoon.it. Il film è una vera occasione per tornare ad apprezzare gli horror italiani di qualità. Una sola raccomandazione: per il vostro bene, non guardatelo da soli.