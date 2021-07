"Serotonina: rassegna ad alt(r)a comicità": dal 1 al 9 luglio quattro spettacoli tutti da ridere

Quattro serate per quattro spettacoli tutti da ridere: a Corato dal 1º luglio arriva «Serotonina: Rassegna ad alt(r)a comicità»



«Abbiamo scelto un programma trasversale, perché il nostro obiettivo è quello di rendere eterogeneo il pubblico teatrale e non rivolgerci solo a una platea già formata. Il tema brillante in questo ci aiuta, anche grazie alla presenza di compagnie di rilievo nazionale. Ci piace pensare che ci stiamo rivolgendo a una comunità ampia che possa diventare attenta alla scena teatrale contemporanea», spiega Claudio Lerro, direttore artistico della manifestazione, e fondatrice di Teatrificio22 che promuove e organizza la manifestazione con sostegno di Regione Puglia, TPP, Comune di Corato e Fondazione Cannillo.



«Abbiamo sostenuto senza esitazione questo progetto, auspicando la continuità negli anni successivi» spiega Beniamino Marcone, assessore alla cultura del Comune di Corato. «Voglio ringraziare gli organizzatori e fare loro i miei complimenti perché hanno scelto un cartellone prestando grande attenzione ai bambini e alle famiglie. Più serotonina abbiamo in circolo, maggiore sarà il nostro grado di appagamento, soddisfazione e benessere psicofisico; ed è proprio quello che ci serve dopo un anno così complesso. Ritrovare se stessi attraverso il buonumore è una magia che solo il teatro può regalare. Allora è il caso di dirlo: il teatro fa bene» prosegue Marcone. «La rassegna "Serotonina" è uno degli appuntamenti più interessanti di questa estate a Corato, con quattro spettacoli brillanti di drammaturgia contemporanea per tornare a ridere insieme. Un'opportunità necessaria per tutti, per ritornare a rivedere e a rivivere il teatro, e riappropriarsi della città e dei suoi spazi».



Si comincia giovedì 1° luglio (largo Abbazia, ore 21) con "Manigold - Storie brevi comiche e senza parole per stupire ed emozionare" scritto da Renato Curci, Ana Santa Cruz e Hugo Suarez con Renato Curci, Carmine Basile e Deianira Dragone. Dopo aver partecipato al noto talent "Tu si que vales", il trio comico approda a Corato con una rappresentazione teatrale fuori dagli schemi, fatta di pura fantasia e comicità, animata solo attraverso le capacità espressive delle mani e pochi suoni vocali che rende lo spettacolo adatto anche ai bambini, per regalare al pubblico la gioia di vivere e la leggerezza di un sorriso.



Il secondo appuntamento è invece in programma venerdì 2 luglio (ore 19, largo Abbazia) e vedrà in scena Claudio Morici, reduce da "Propaganda live", e autore dello spettacolo che porta in scena "Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia". Lo spettacolo nasce da un dato statistico: in Italia ogni minuto si innamorano circa 457 persone, per un totale di 5.074 in un anno e più di 78 miliardi dai primi insediamenti del neolitico. Eppure le relazioni amorose continuano a essere misteriose. Morici, con brevi monologhi vecchi e nuovi, prova a descrivere situazioni, tecniche di rimorchio, descrizioni e meccanismi surreali legati alle relazioni interpersonali: dalle conversazioni in chat ai corteggiamenti suicidi, passando per i problemi di coppia attraverso una comicità unica e divertente.



Nel secondo fine settimana di luglio sono due gli appuntamenti in programma. Giovedì 8 luglio (ore 21, largo Abbazia) andrà in scena "I corteggiatori" di e con Vito De Girolamo e Carlo Loiudice, uno spettacolo d'amore a colpi di poesia e umorismo, in un gioco continuo in cui amicizia, complicità e le "cinque regole del corteggiamento" saranno la chiave per ritrovare l’amore.



La rassegna si chiuderà venerdì 9 luglio (ore 21, largo Abbazia) con "Questa splendida non belligeranza - Una storia così, poi così e infine così. Commedia moderata sul devastante quieto vivere", scritto e diretto da Marco Ceccotti con Luca Di Capua e Simona Oppedisano. Un'esibizione artistica tra ironia dissacrante e cinismo che mette in scena i drammi della famiglia moderna, focalizzandosi su paure e ombre dell’animo umano; il verde colorerà la sceneggiatura come simbolo della speranza alla quale si aggrappano i protagonisti nel corso della vicenda.



I biglietti per le quattro serate sono disponibili online sul sito www.diyticket.it ed è possibile scegliere due formule di acquisto: l'abbonamento all'intera rassegna (41,80 euro), o il biglietto per il singolo spettacolo (a partire da 11 euro).



La compagnia teatrale Teatrificio22 con sede a Corato e operante con successo sul territorio da circa 10 anni, tra il Lazio e la Puglia, nata con la volontà di «produrre teatro e cultura», ha ripreso le sue attività dopo un lungo e forzato fermo. Per ripartire ha costruito una rassegna di teatro contemporaneo destagionalizzata e destinata a fasce di pubblico diverse dall’offerta del circuito di prosa ufficiale, in particolare: giovani, fasce sociali svantaggiate, famiglie. Un’idea unica organizzata e strutturata in due parti, ciascuna con attività di tipo laboratoriale seguite da minirassegne teatrali. I due progetti sono sostenuti da Regione Puglia – assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e valorizzazione dei Beni Culturali, Teatro Pubblico Pugliese Consorzio per le Arti e la Cultura, Comune di Corato, Fondazione Cannillo e con il contriibuto di Real Security in collaborazione con Teatri di versi, Spazio 13 e Posta Mangieri.



Per info e dettagli laboratori: info@teatridiversi.it / +39 348 91 93 393/ www.teatrificio22.it