"A classic horror story", il film diretto dal regista coratino Paolo Strippoli e Roberto De Feo, è stato selezionato per la 67esima edizione del Taormina Film Fest che prenderà il via il 27 giugno e si chiuderà il 3 luglio.

Si tratta del primo lungometraggio per Paolo Strippoli che, nel film prodotto da Colorado Film e Netflix, ha voluto omaggiare i classici horror italiani ma soprattutto americani. Il film sarà visibile sulla piattaforma a partire dal 14 luglio. Sia per Netflix che per Paolo Strippoli è la prima volta al Taormina Film Fest, uno dei festival cinematografici più longevi. Nato nel 1955, ha ospitato anche personalità del cinema come Fellini, Woody Allen e John Woo.

Il titolo è stato selezionato per il concorso internazionale riservato alle opere prime e seconde e verrà presentato al Festival dai registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli, gli sceneggiatori Lucio Besana e Milo Tissone e la protagonista Matilda Lutz, attrice divisa fra gli Stati Uniti e l’Italia.

Intanto è disponibile il nuovo trailer.