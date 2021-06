Una canzone che profuma di libertà, nascosta dietro il ritorno alla vita dopo una storia d'amore finita male. Questo è "Libera", il brano anti-covid scritto e riarrangiato da Antonio Molinini ed eseguito dai suoi Very Special Friends. Non solo i musicisti che suonano il pezzo ma tutti coloro che compaiono nel variopinto video che accompagna la musica e che mostrano con gioia il riappropriarsi della propria esistenza dopo tanti mesi di sofferenza.

«Il progetto "Libera" - racconta Molinini - nasce inizialmente dopo un periodo di stallo mentale e creativo, improvvisamente ispirato da una canzone dei Dirotta su Cuba. Il testo è cucito sulla storia della cantante Samantha Spinazzola, che si è lasciata con il fidanzato e può essere traslato in chiave Covid. Il retropensiero, infatti, descrive il ritorno alla vita dopo il virus da parte di tutti noi, compreso il personale sanitario che compare nel video. Ci hanno letteralmente salvati e ne sono usciti stressati e irriconoscibili da questa battaglia. Ecco, "Libera" è un inno alla libertà, alla vita, allo stare all'aria aperta a a riappropriarci delle nostre vite, del nostro lavoro e della nostra identità, celato dietro questa storia d'amore».

Al brano hanno partecipato, oltre ad Antonio Molinini (che ha suonato tastiere e percussioni) e Samantha Spinazzola, Vittorio Genualdo al vibrafono e ai bonghi, Tony Santoruvo alle trombe, Andrea Desantis alla batteria, Enrico Palmieri al basso, Luca Giannotti alla chitarra. Missaggio e mastering a cura di Dino Mignogna della Puff recording studio di Bari.

"Libera" rimarrà singolo a sé stante e non farà parte, quindi, di un progetto più ampio. In cantiere, però, Molinini ha altri due singoli da far uscire nei prossimi mesi. «L'auspicio - conclude il musicista coratino - è quello di far aumentare l'engagement della canzone su Youtube affinché non rimanga bloccata nel nostro orticello ma, considerando il tema nobile che abbraccia la nazione, possa arrivare tra i video in tendenza. Più girerà, più sarà ascoltata e vista, più c'è speranza che divenga un tormentone positiva, che venga ballata con quello spirito del riappropriarsi della libertà».