È stato pubblicato ieri a mezzanotte “Nessuno mi sente”, il singolo d’esordio dell’artista emergente coratino Luigi Gabriele, in arte Gäbe.

Nato a Corato nel 1997 e da sempre attratto dal mondo dello spettacolo, Gäbe sperimenta e mette alla prova la sua creatività sin da giovanissimo. Dopo il diploma di liceo artistico si cimenta come ritrattista, grafico e videomaker autodidatta. Affascinato dall'idea di poter trasmettere emozioni al pubblico, dal 2018 decide di investire nelle sue due grandi passioni: la musica e la recitazione. Da allora frequenta lezioni di canto nella scuola del Maestro Marilia Papaleo, imboccando la strada del cantautorato fino alla pubblicazione del suo primo singolo “Nessuno mi sente”. Il brano è scritto e interpretato da Gäbe, prodotto da RedTomato con musiche di Claudio De Leo e Nicolò Marziale, backing vocalist Mariarita D'Onofrio.

«Gridare di non essere ascoltati, facendosi ascoltare. “Nessuno mi sente” nasce da una consapevolezza: quella che ti immobilizza quando la realtà in cui vivi non ti riconosce, non sa chi sei e per questo non ti ascolta. È la consapevolezza che dare voce a sé stessi non basta quando chiunque attorno a te è distratto. Eppure, se è vero che ogni pensiero con la musica prende finalmente corpo e diventa reale, allora “Nessuno mi sente” è anche un percorso di redenzione, uno squarcio da cui può entrare la luce e da cui si può (ri)cominciare. Forse, così, qualcuno starà a sentire».