È trascorso poco più di un anno da quando, nel pieno della pandemia e del primo drastico e sconvolgente lock down, Ilaria Recchia, in arte “Ryah”, partecipava ad un contest indetto dalla Tempo Academy. La cantautrice coratina della scena musicale urban-pop portò a casa la vittoria ed un nuovo brano intitolato “Apollo e Dafne”.

A pochi mesi dal quel grande risultato, taglia oggi un nuovo traguardo con la Tempo Records, etichetta discografica del producer di fama internazionale Big Fish, con la quale ha siglato la distribuzione del suo nuovo singolo, Flop Gold.

Il singolo, prodotto da Andrea Piraz e registrato nei sui studi di Cagliari, è stato scritto e composto interamente da Ryah, ed è il primo di otto nuovi lavori frutto delle sue recenti composizioni e di questa fruttuosa collaborazione.

«La canzone celebra i “fallimenti d’oro” - racconta Ryah - ovvero tutte le cadute della vita che, attraverso la sconfitta, mettono a nudo le nostre fragilità ma rivelano anche le nostre risorse nascoste, rendendoci più maturi, più solidi e consapevoli del nostro ruolo nel mondo».

Flop Gold, è un brano Pop dalle sfumature R&B con una grande missione motivazionale che incoraggia a non arrendersi, a lottare per raggiungere i propri obiettivi nonostante le salite e gli scivoloni, un invito ad amarsi anche per i propri sbagli e per le occasioni sprecate, ricordando che c’è sempre un’altra chance.

Il singolo sarà accompagnato da un video in uscita nei prossimi giorni, in cui i due protagonisti, un pugile ed una ballerina di danza classica, incarnano perfettamente l’anima del brano: si allenano duramente, cadono, si rialzano e come arabe fenici si risollevano dai loro errori per rinascere più forti di prima.

Foto realizzate da Giuseppe Mat - Outfit Doriana Piccarreta/Galleria Graffiti. La copertina del brano è editata da Syncro (Martino Tempesta).

