In teatro "Indovina chi viene a (s)cena", lo spettacolo in streaming all'ora di cena

Indovina chi viene a (s)cena approda a Corato. Ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni de circuito, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia, il teatro a casa all’ora di cena con ospiti e spettacoli misteriosi, dal 30 dicembre scorso ha coinvolto 4.714 utenti unici (ci possono essere più spettatori insieme in una casa, ndr) raccontando luoghi, tradizioni, personaggi e ricette della Puglia.

Un format che ad oggi ha coinvolto 33 comuni e 78 compagnie professionistiche di teatro pugliesi che in questo modo stanno tornando ad abitare i teatri con una formula diversa da quelle classiche, e che sa di sfida e di futuro.

Sabato 23 gennaio, dal foyer del teatro comunale di Corato, è previsto un doppio appuntamento (alle 19.30 e alle 21) a cura di due diverse compagnie teatrali. Per prenotare il proprio posto a tavola, gratuito, basta seguire le indicazioni riportate sul sito www.rebellive.it/o/teatro-pubblico-pugliese .

Il Teatro Pubblico Pugliese ha lasciato due indizi sui social per far indovinare il tema degli spettacoli in programma: un'illustrazione di Totò e una bombetta.