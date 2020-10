Movie Cafè & SimFonia: che sinergia!

La saggezza popolare non sbaglia mai. Ed è proprio vero, l’unione fa la forza. In questo caso, però, l’energia si trasforma in sinergia. Vitale, specialmente in un momento così particolare in cui unire idee, strategie e competenze e obiettivi comuni può davvero fare la differenza.

È questo il motore ideale che ha spinto Francesco e Antonio, amici d'infanzia e numeri uno di SimFonia e Movie Cafè, a suggellare questo accordo in chiave social.

È bastato poco, anzi niente: una chiacchierata al bar Movie (guarda caso) tra due amici d'infanzia, un'illuminazione e poi la scintilla: mettere in comunicazione il reparto marketing delle rispettive aziende per lavorare a un progetto condiviso.

Quello che succederà nei prossimi mesi sarà il risultato di un'operazione che, ancor prima di iniziare, è già molto positiva.

«Il confronto tra imprenditori e professionisti – spiega Francesco Roselli, amministratore di SimFonia - è di per sé un qualcosa di estremamente utile. Quando sfocia in un percorso comune con unione di intenti, la somma non può che essere positiva. Con il Movie, con Antonio e Leonardo, ci accomuna la grande passione verso la nostra clientela. E siamo sicuri che queste iniziative, ricche di premi, raccoglieranno il massimo gradimento».

«Con Francesco viaggiamo sulle stesse frequenze sin da quando giocavamo insieme da bambini – afferma Antonio Cusmai, socio del Movie Cafè. Siamo orgogliosi di intraprendere un nuovo percorso con SimFonia, vera eccellenza nel settore della telefonia e dell'energia. Attraverso queste iniziative vogliamo coinvolgere, fidelizzare e, perché no, premiare coloro che ogni giorno ci accordano la propria fiducia: i nostri fantastici clienti».

Si parte con la ricorrenza di Halloween: sarà dolcetto o scherzetto?