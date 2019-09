Domani si inaugura il nuovo Graffiti Factory

Si inaugura domani, alle 18 su via Ruvo, il nuovo Graffiti Factory.

Graffti Factory è il nuovo concept firmato Galleria Graffiti. Un coloratissimo contenitore formato da un nuovo team super young per un target young. Dallo streetwear al daily fashion più evoluto, una selezione di brand che hanno un solo filo conduttore “Fast Fashion with a Conscience“.

Il cliente potrà trovare numerosi brand con budget accessibili a tutti ma sempre concentrati sulla qualità e sulle ultime tendenze, creando le basi per un “modo di essere e di mostrarsi” genuino, crudo e soprattutto originale, la cui espressione è proprio l’abbigliamento. L’obiettivo è creare un contenitore in cui i giovani possano sentirsi a proprio agio percorrendo un piccolo viaggio sensoriale improntato su ogni forma d’arte.



A firmare le mura di Graffiti Factory la street art del Writer Nico Skolp. Nato a Bari, laureato in Design della Comunicazione, ha cominciato a disegnare graffiti nel ‘97 a soli 14 anni. I suoi murali miscelano forme e colori in elaborate astrazioni. Skolp ha dipinto diverse opere di arte urbana e graffiti in Italia e anche in molte città Europee. Nel 2017 fonda il collettivo Wallness Club, che ha come mission la diffusione e condivisione della cultura delle arti urbane. Il suo motto da sempre è “works are better when shared” e infatti il risultato delle sue opere é sempre frutto di un processo generativo condiviso.