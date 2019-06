Urban Talk sbarca a Bisceglie, al "Confine tra città e mare"

“Confine tra città e il mare. Visioni, sfide e risorse”. È questo il titolo del primo appuntamento della mini rassegna "Urban talk" incentrata su rigenerazione urbana e arte contemporanea. Ad ospitare l'incontro, previsto per venerdì 28 giungo alle 20.30, sarà la suggestiva location di “Bisceglie Approdi” dislocata nel porto turistico biscegliese. L'iniziativa, organizzata dalla CoArt Gallery e Studio Tattoli di Corato, si inserisce nel cartellone del “Macboat”, il festival di musica, arte e cultura proposto da Bisceglie Approdi.



Per valorizzare il territorio biscegliese sotto il profilo urbanistico e artistico, l'architetto Esther Tattoli e il curatore d'arte Alexander Larrarte hanno pensato a tre incontri il primo dei quali vedrà relazionare e dialogare con il pubblico, alcuni professionisti dei settori interessati. Durante l'aperi-talk, si partirà dalla presentazione del progetto waterfront dell'arch. Mauro Saito, vincitore del concorso di idee sul waterfront per la Bat.

L'ing. Manlio Guadagnuolo (ex commissario aggiunto dell’Autorità Portuale di Bari e ex amministratore delegato della società Bari Porto Mediterraneo) si soffermerà si soffermerà sull'integrazione porti-città come forma di crescita per l'intera comunità . Il tema dei finanziamenti sarà toccato dall'ing. Barbara Valenzano, direttore dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla Regione Puglia. L'apporto dell'arte e il valore aggiunto che questa può dare al territorio sarà l'argomento affrontato dall'artista Dario Agrimi. Modera la serata, il giornalista Aldo Losito della Gazzetta del Mezzogiorno.

Il secondo incontro della rassegna "Urban Talk" è fissato per mercoledì 3 luglio alle 20.30, sempre a "Bisceglie Approdi".