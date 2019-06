"Il Golfo delle Sirene", accoglienza discreta tra storia e mare

Dimenticarsi dell’auto, passeggiare nella storia, riconciliarsi con l’armonia e la bellezza perdendosi tra i dedali del centro e sbucando sul porticciolo. Questa è Bisceglie. C’è un posto, tra i vicoli della cittadina adriatica, capace di offrire un’accoglienza unica e discreta, sincera e non artefatta. Il Golfo delle Sirene, in strada Golfo 15, offre camere moderne, dotate di tutti i confort e rifinite nei minimi dettagli per assicurare il massimo del relax.

A due passi dalla locale stazione ferroviaria, il Golfo delle Sirene è il luogo ideale per un soggiorno in totale relax. Ogni camera è provvista di porta blindata, bagno, condizionatori e tv.

Un’ottima colazione è quel che ci vuole per cominciare la giornata col piglio giusto. E allora non resta che svegliarsi coccolati dalla colazione in camera oppure, per chi preferisce l’odore del caffè appena preparato, varcare la soglia e farsi inebriare dai profumi del bar attiguo.

Le splendide spiagge della litoranea, raggiungibili in pochi minuti a piedi, completano il quadro di una vacanza indimenticabile, a cui un bagno ristoratore in acque cristalline non può e non deve mancare.





B&B “Il Golfo delle Sirene”

Strada Golfo,15

76011 Bisceglie

https://www.facebook.com/ilgolfodellesirene/

Telefono 340 463 8526