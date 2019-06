«Forza Vitale Italia Srl è un'azienda affidabile, solvibile e sicura». Con queste motivazioni, lo scorso 31 maggio ad Acaya in provincia di Lecce, è stato riconosciuto all'impresa di Corato che da oltre 25 anni produce e commercializza integratori alimentari sul mercato italiano e internazionale, il prestigioso Premio "Industria Felix".

Il riconoscimento è stato assegnato in considerazione dell'affidabilità finanziaria dell'azienda attestata presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma e per il suo livello di solvibilità dichiarato dal Cerved, tra le principali agenzie di rating in Europa.

Il premio (ufficialmente "Alta Onorificenza di Bilancio") organizzato e consegnato dalla rivista italiana Industria Felix Magazine, giunge al termine di un'indagine su 10mila aziende con sede legale in Puglia con fatturati superiori a mezzo milione di euro e ha visto la gratificazione per alcuni casi virtuosi operanti in ambito agroindustriale, turistico e culturale.

A certificare l'importanza dell'evento, le collaborazioni e le partnership con Confindustria, Università di Bari, Foggia e Salento, Politecnico di Bari, rilevanti operatori privati come Lidl Italia, Banca Mediolanum, Agenzia di stampa Ansa e la Regione Puglia rappresentate ad Acaya dal presidente Michele Emiliano e dall'Assessore Loredana Capone.

«Un riconoscimento che ci lusinga moltissimo se penso che Forza Vitale è stata esaminata insieme a migliaia di aziende; un premio che ci gratifica perché plaude al mondo dell'integrazione alimentare e della nutraceutica quali sbocchi di eccellenza per l'agroindustria e al nostro modo di fare impresa tra rigore, ecclettismo e ottimismo» ha dichiarato Vito Cannillo, amministratore di Forza Vitale.

«Qui in Puglia - conclude Cannillo - abbiamo menti eccellenti e riusciamo ad imporci nonostante persistano ancora diversi freni strutturali, non tutti per carità addebitabili a chi amministra a livello regionale. Chissà cosa potremmo fare con un maggiore slancio in termini di snellimento burocratico, infrastrutture tecnologiche e una legislazione nazionale più al passo con i tempi ad esempio nella filiera della canapa rispetto alla quale ci sono discutibili azioni di resistenza a livello centrale pur se il settore potrebbe generare fatturato e occupazione. Il coraggio e lo spirito in ogni caso non ci mancano e con questo premio di Industria Felix Magazine che ringrazio ancora, siamo da oggi stimolati a fare sempre meglio».