Firmato l’accordo Madogas Natural Energy ed Energy Total Capital: «Insieme per il futuro»

L’unione fa la forza, anche tra le aziende dello stesso settore. Con questa convinzione la Madogas Natural Energy di Corato “ha stretto la mano” alla Energy Total Capital di Napoli, la Etc.

«Oggi inauguriamo la nostra preziosa partnership con Energy Total Capital, azienda leader a livello nazionale nell’efficientamento energetico, nella consulenza per il risparmio energetico e la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili» dichiara Sergio Zucaro, direttore tecnico della Madogas Natural Energy. Cresce dunque l’offerta aziendale: oltre a gas naturale, carburanti, energia elettrica, pellets e gpl in bombole e serbatoi, la Madogas Natural Energy ora può affiancare i propri clienti domestici e industriali con tutti i servizi e prodotti nell’ambito dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili.

«Creare valore attraverso lo sviluppo, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione di impianti innovativi e competitivi, per la produzione di energia elettrica principalmente da fonti rinnovabili, secondo i principi dello sviluppo sostenibile».

Questa è la missione che Ernesto Taccogna amministratore della Energy Total Capital dichiara di perseguire nel rispetto dei valori fondamentali sanciti dal Codice di Comportamento aziendale: integrità, innovazione permanente, assoluta sicurezza e dialogo aperto. La Energy Total Capital esperta nel settore energetico rinnovabile, vanta tra i suoi partner internazionali i primi tre fondi d’investimento del settore, grazie a questa forte partnership è in grado di fornire servizi tecnologici e finanziari alla propria clientela, dandole la possibilità di avere progetti totalmente finanziati.



Un profilo aziendale di tale spessore ben si coniuga con quello della Madogas Natural Energy, realtà affermata che guarda al futuro investendo in ricerca e sviluppo, con un occhio sempre attento all'ambiente. L'azienda, infatti, perseguendo un modello di diversificazione dell'approvvigionamento energetico sta puntando sul metano liquido LNG (liquefied natural gas) o GNL (Gas Naturale Liquefatto). In uno degli stabilimenti di Corato di recente è stato presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione di metano liquido per i veicoli pesanti. Una la tesi sostenuta: sebbene l’auto elettrica abbia un ruolo chiave soprattutto nel trasporto urbano, il gas naturale offre soluzioni sostenibili già disponibili per le aree in cui la mobilità elettrica non è naturalmente adatta, come il trasporto stradale e marittimo e per gli usi diretti nell’industria.

«Grazie a questo ulteriore accordo con Madogas Natural Energy - aggiunge Massimo Zucaro, direttore commerciale della Madogas Natural Energy - sono assicurate sempre maggiori garanzie di affidabilità nelle forniture: la competizione che ci attende sui mercati punterà ad offrire un servizio ancora più efficiente, proprio come desiderano i nostri clienti».