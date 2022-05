Corgom ad Autopromotec, Scaringella: «Non vedevamo l'ora di esserci»

Dagli pneumatici al car service, dalle attrezzature per officine ai ricambi: il mondo dell’attrezzatura e del postvendita automobilistico converge all’Autopromotec di Bologna, la fiera biennale di settore altamente specializzata e dal respiro internazionale che, quest’anno, è giunta alla 29esima edizione e si è svolta dal 25 al 28 maggio. Punto di incontro tra espositori che si contraddistinguono per la professionalità, innovazione e ricerca nonché buyer e addetti ai lavori esigenti e attenti, Autopromotec, attraverso workshop e convegni, è anche luogo di incontro di saperi nonché occasione per sviluppare strategie e creare una rete di relazioni che generano opportunità di business sostenibile.

E know-how, professionalità, ricerca, innovazione e sostenibilità sono gli elementi fondanti della Corgom srl, azienda di Corato da più di trent’anni operante nel settore della raccolta, recupero, ricostruzione e vendita di pneumatici fuori uso, presente in fiera nel Padiglione 20 stand E 28. La Corgom è una delle 1.300 aziende, tra italiane e internazionali, distribuite su una superficie espositiva totale di 141.000m2.b«Non vedevamo l’ora di esserci – commenta un entusiasta Vito Scaringella, amministratore unico dell’azienda -, di ritornare in presenza a fiere ed eventi. E Autopromotec è un’importantissima fiera, che valorizza tutte le filiere produttive del settore automobilistico, tra cui quello della ricostruzione di pneumatici. La maggior parte del team di Corgom era presente in fiera per incontrare buyer e arricchire ulteriormente le proprie competenze per continuare a offrire all’utente un servizio di grande qualità e sostenibilità».