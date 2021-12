Food Safety Lab: «Grandi progetti per un solo obiettivo, la sicurezza alimentare»

La fine del 2021 è ormai alle porte e anche per Food Safety Lab è arrivato il tempo di tirare le somme «di un anno impegnativo, passato (per quanto ci riguarda) molto in fretta» affermano dall'azienda.

«Il 2021 ha confermato la qualità del lavoro fatto fino ad ora e in generale la validità del percorso intrapreso - commentano da Food Safety Lab - Il risultato è positivo e lo diventa ancora di più se inserito nel contesto socio economico che stiamo vivendo. Di anno in anno la nostra mission, quella di offrire tecnologia e competenza al servizio della sicurezza alimentare è andata rafforzandosi. Investiti di tale responsabilità siamo cresciuti, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissi ad inizio d’anno e possiamo dire, con molta soddisfazione, che quest’anno abbiamo raggiunto livelli mai raggiunti in passato in termini di numeri: oggi gestiamo una discreta quantità di clienti tra piccole medie e grandi aziende alimentari del territorio, e siamo in grado di eseguire un gran numero di prove analitiche relative alle più diversificate categorie merceologiche alimentari. Questo ci ha permesso di dare seguito alla politica di sviluppo incentrata su nuovi investimenti volti al potenziamento e rinnovamento tecnologico. Tutto questo è possibile solo grazie all’impegno che tutti noi mettiamo costantemente in atto, grazie a tutti i componenti del laboratorio.

In un anno molto difficile, il nostro gruppo si è dimostrato solido e compatto, unito e determinato nel proseguire la propria attività. Solo con il costante lavoro di squadra e con la piena condivisione degli obiettivi e delle strategie aziendali è stato possibile affrontare le sfide e raggiungere traguardi importanti e per questo vogliamo ringraziare tutto lo staff della Food Safety lab. Un grazie particolare va anche ai nostri collaboratori, a tutti i professionisti che hanno lavorato e collaborato con noi quest’anno e ovviamente ai nostri clienti che hanno riposto in noi la loro fiducia. Siamo sicuri che il 2022 porterà nuove occasioni per realizzare grandi progetti. Ma prima di riprendere il lavoro con rinnovato impegno - concludono da Food Safety Lab - desideriamo inviare i nostri più sinceri e calorosi auguri affinché tutti voi possiate trascorrere con gioia e serenità il periodo delle Feste: a voi e alle vostre famiglie, buon Natale e felice anno nuovo».