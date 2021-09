SimFonia diventa main sponsor dell’Usd Corato Calcio

A seguito di un incontro tra il presidente dell’Usd Corato Calcio, Giuseppe Maldera, e l’amministratore di SimFonia, Francesco Roselli, la società sportiva comunica che, con decorrenza immediata, SimFonia diventa main sponsor della squadra neroverde per la stagione 2021-22.

Una sorta di coronamento di un fortissimo legame che unisce da anni SimFonia e il calcio coratino. Un legame basato sulla passione e il rispetto reciproci, sulla condivisione di valori con lo sguardo rivolto al futuro. Contestualmente Francesco Roselli entra a far parte a pieno titolo della dirigenza societaria. Nello specifico, si occuperà di seguire l’intero comparto comunicazione dell’Usd Corato Calcio, portando quello che è il modello di comunicazione della sua azienda, SimFonia, all’interno della realtà sportiva nero-verde.

«Tra i progetti che saranno sin da subito implementati – afferma Francesco - c’è la realizzazione di un nuovo sito internet interamente dedicato alla squadra, nel quale i tifosi troveranno notizie sul team, sul campionato e su tutti gli eventi legati alla squadra. Inoltre, nuova linfa vitale sarà data alle pagine social nero-verdi, che saranno seguite da un team di professionisti del settore». Tutte queste novità non riguarderanno solo i tifosi e la squadra, ma anche gli investitori e gli sponsor. Saranno infatti ideate nuove iniziative e format promozionali che, unite alla nuova gestione dei social e del sito, si trasformeranno in strumenti che potranno essere utilizzati dagli sponsor, per avere una visibilità sempre maggiore durante l’intera stagione sportiva.

Le iniziative saranno dedicate ovviamente agli sponsor esistenti, ma soprattutto, ci auguriamo, che possano essere un volano per nuove realtà imprenditoriali che vorranno supportare il calcio coratino. «Siamo soddisfatti della scelta di Francesco – comunica il presidente Giuseppe Maldera – soprattutto del suo voler essere parte integrante e attiva del nostro progetto».