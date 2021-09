Sei un operaio specializzato? Scaringella Serramenti ti sta cercando

Scaringella Serramenti, azienda leader nella produzione e montaggio degli infissi, è attiva sul territorio da oltre 40 anni, realizzando serramenti in alluminio e pvc dal 1973. Puntando su innovazione, qualità e design l’attività ha sviluppato soluzioni all’avanguardia con servizi ad elevato valore aggiunto, allargando negli anni la sua clientela a livello regionale e nazionale.

Lavorare in Scaringella Serramenti significa entrare a far parte di un’azienda seria e affidabile, riconosciuta come eccellenza del settore sia dai clienti che dai partner con cui collabora per la realizzazione dei suoi prodotti: Kikau, Deceunink per nominarne solo alcuni.

Per la sua sede di Corato Scaringella Serramenti cerca un operaio serramentista installatore con esperienza pregressa, che sia autonomo nella realizzazione dei serramenti e che abbia competenza nell’assemblaggio e nel montaggio di infissi. Completano il profilo professionale: dimestichezza con i principali strumenti meccanici e di misura, capacità di lettura del disegno tecnico e un’approfondita conoscenza delle varie tipologie di serramenti.

L’offerta è valida per un’immediata disponibilità full-time e la retribuzione del candidato è commisurata al suo grado di esperienza. Per proporre la propria candidatura è sufficiente inviare il curriculum all’indirizzo di posta elettronica info@scaringellaserramenti.it

Per ulteriori informazioni chiamare al numero fisso 080 898 4518 o al numero 333 385 7860.