Officina autorizzata Mercedes-Benz? “Roberto Automotive Industry” a Corato

Mercedes cercava una azienda affidabile e qualificata, che potesse essere legittimata ad effettuare una assistenza puntuale e di alto valore come Mercedes richiede. La scelta è ricaduta dopo numerosi sopralluoghi, e incontri con la proprietà, su Roberto Automotive.

“Per chi acquista una Mercedes è essenziale che ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria non abbassi gli standard della casa produttrice, mantenendo elevato il valore dell’auto. Solo in Italia si contano oltre 250 centri autorizzati del marchio Mercedes-Benz, ben distribuiti in tutte le regioni. Mercedes ci ha scelto perché la nostra azienda ha oltre 40 anni di esperienza e perché abbiamo sempre lavorato con serietà sul territorio. Abbiamo meccanici specializzati e i nostri clienti ci apprezzano per la nostra competenza”, afferma Riccardo Roberto, titolare dell’azienda.

In Puglia la Roberto Automotive Industry è una realtà consolidata capace di tutti i servizi Mercedes messi a disposizione dei clienti privati auto e veicoli commerciali. Con i prodotti “ServiceCare” l’officina offre infatti sicurezza e affidabilità alla guida, su brevi, medie e lunghe distanze. Dopo i controlli e gli interventi compiuti da Roberto Automotive Industry si ha la tranquillità di percorrere ogni strada senza rischi di danni o imprevisti di altro genere. Con “ServiceCare” si effettuano riparazioni di componenti soggetti a usura e si procede alla manutenzione dei veicoli, risolvendo i guasti e minimizzando al massimo i tempi di fermo.

“Siamo tenuti a continui corsi di aggiornamento, per garantire sempre una performance d’eccellenza quando siamo alle prese con un problema specifico di un veicolo Mercedes. Nulla è lasciato al caso e la sicurezza è al primo posto. Per questo l’azienda offre tutti i vantaggi e le garanzie della Stella: dai tagliandi alle revisioni fino alle sostituzioni effettuate solo con pezzi originali per evitare di svalutare la qualità e il prestigio dell’auto: motore, cambio, componenti elettriche, assali, climatizzatore e altro ancora per garantire, in tutte le situazioni, una guida al cento per cento confortevole e sicura.

Attraverso controlli periodici il team di Roberto Automotive Industry opera con meticolosità su tutti i mezzi, riuscendo a ridurre i tempi necessari alle riparazioni e tutelando al meglio le esigenze dei suoi clienti.

Sito web robertoautomotive.it