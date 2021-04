Il coronavirus non ferma lo shopping in città. Gli imprenditori locali affrontano la pandemia nel rispetto delle restrizioni, reinterpretando la vendita di beni al dettaglio attraverso i moderni mezzi di comunicazione. È il caso di Gallo, il noto brand made in Italy famoso per la produzione di calze fashion e rivoluzionarie, ricche di fantasie colorate, righe e pois. Lavorazioni originali che fanno tendenza, oggi disponibili al grande pubblico in diverse modalità di acquisto. È proprio a partire dalle abitudini dei consumatori che l’azienda ha segnato le tappe fondamentali della sua storia, quando negli anni ’60 si è concentrata sulla produzione di calze traforate e soprattutto dal 1998, anno in cui Gallo inizia a produrre calze colorate, trasformando un bene di necessità in acquisto di impulso e scelta di stile.

Con una gamma di prodotti che comprende, oltre alle calze, anche giacche, maglieria e accessori, Gallo ha fatto del colore, nelle sue infinite declinazioni, punto di forza e segno distintivo del suo brand, riconoscibile tra mille e capace di vestire la personalità di uomini, donne e bambini in modo unico e particolare. Diffuso capillarmente in tutto il territorio nazionale Gallo ha di recente aggiunto al lungo elenco delle sue sedi, il nuovissimo store di Trani in corso Vittorio Emanuele 209, a conferma della crescita dell’azienda e dell’interesse che i suoi prodotti sono capaci di generare nel pubblico. Gli stores presenti in tutta Italia sono la dimostrazione del successo dell’azienda che ha saputo trasformare le difficoltà imposte dalla pandemia in forme inedite di compravendita.

Nei nuovi stores di Bari, Lecce e Trani si possono acquistare i prodotti Gallo in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Nei tre punti vendita sono infatti attivi vari servizi per agevolare i clienti: con una semplice telefonata in negozio o magari in video-call, un commesso mostra la merce, dando tutte le informazioni utili per finalizzare l’acquisto, a seconda delle preferenze espresse. In modalità “Gallo drive”, il cliente può raggiungere il punto vendita in attesa che l’incaricato consegni il prodotto appena fuori dal negozio, mentre chi compra resta comodamente seduto in macchina. In alternativa è possibile, con una videochiamata privata, interfacciarsi direttamente con un addetto che esibisce i prodotti in vendita, offrendo eventualmente anche dei consigli e concordando col cliente le varie modalità di pagamento e di consegna. Si può perfino prenotare una visita in negozio tramite WhatsApp, Instagram, Facebook o con una telefonata allo shop di riferimento, per avere a disposizione una “personal shopper” che aiuta il cliente a scegliere il prodotto giusto.

Shop on-line, dirette Facebook, ordini su WhatsApp, videochiamate personalizzate: sono davvero tanti i canali utilizzati dall’azienda per semplificare la compravendita e al contempo garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Forme nuove e creative di commercio che sfidano le difficoltà di questo periodo, con quella fantasia colorata che contraddistingue da sempre la leggerezza glamour di Gallo.

Recapiti : Gallo Trani C.so Vittorio Emanuele 209 - cell. 3312000668