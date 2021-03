SOS, Smart Operating Shelter: il 18 marzo la presentazione on line

SOS (Smart Operating Shelter) è un progetto cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso il Bando Innonetwork che prevede una serie di attività tra cui studio di materiali avanzati e sviluppo di pannellature leggere, multifunzionali, intelligenti, riconfigurabili e sostenibili per applicazioni in Smart Operating Shelter. Intende proporre lo studio, progettazione e lo sviluppo prototipale di una unità operatoria mobile per rispondere alla necessità di offrire un servizio diagnostico e chirurgico specialistico fruibile in breve tempo per rispondere a esigenze di utenti e comunità.

Il progetto è focalizzato su due scenari, in linea con KET’s, fabbisogni e sfide nella Regione Puglia, riguardanti i materiali avanzati per costruire unità mobili in grado di erogare servizi e prestazioni idonee in ambito medicale e i sistemi di acquisizione, analisi, elaborazione, monitoraggio, interfacciamento e supporto alle decisioni pre-durante-post servizio.

Le problematiche legate alle produzioni attuali di materiali per shelter tecnici e la necessità di valutare in termini tecnico-scientifici il valore aggiunto di tali applicazioni in ambiente sanitario, nonché la necessità di ottimizzare processi e capacità di integrazione, hanno portato i partner del progetto SOS a consolidare la propria collaborazione in un cluster. I soggetti beneficiari del finanziamento costituiscono un raggruppamento multidisciplinare molto competente con acclarate esperienze industriali e progettuali e sono coadiuvati per le componenti più avanzate di ricerca e sviluppo dal Politecnico di Bari, dall'Enea e dal Consorzio Cetma.

Obiettivo finale del progetto è lo sviluppo di materiali avanzati ed eco-sostenibili per pannelli strutturali multifunzionali, intelligenti, riconfigurabili destinati a shelter sanitari mobili, ovvero a strutture ospedaliere chirurgiche ibride trasportabili, pronte per l’impiego in poche ore dall’arrivo, senza necessità di personale specializzato per il montaggio, capaci di teleconsulti via satellite utilizzando anche immagini TC intra-operatorie. Le strutture sono pensate per garantire continuità di funzionamento agli ospedali nei casi di ristrutturazione, programmata e non, dei blocchi operatori, nei casi di inagibilità temporanea delle sale operatorie e nelle emergenze. La fruizione del servizio potrà inoltre essere sfruttata dai presidi ospedalieri anche per servizi momentanei, per l’abbattimento delle liste d’attesa e per l’ampliamento strutturale o territoriale del bacino d’utenza. Il Kick off del progetto SOS si è svolto il 17 luglio 2018.

